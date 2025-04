Oscar-díj: Egy régóta várt, új kategóriát vezet be az Akadémia

Bár az Oscar-gála mára már sokkal inkább hasonlít egy pusztán fényűzésről, balhékról és extravagáns szettekről szóló showműsorra, nem szabad elfeledni, hogy a mázréteg alatt ez mégis egy sokak által komolyan vett díjkiosztó, ahol a filmszakma talán kevésbé emlegetett résztvevőit is elismerik. Az 1929 óta megrendezett díjátadó történelmében rendre bővült a kategóriák felhozatala, a tavalyi évre is jutott egy ilyen bejelentés a filmakadémia részéről, amikor is kiderült, hogy 2026-tól már a legjobb castingolást is díjazni fogják. Egy ehhez hasonlóan történelmi fontosságú innováció az idei évben is megszületett a díjak díja kapcsán, méghozzá az, hogy 2028-tól, azaz a 100. Oscar-gáláról már a legjobb kaszkadőrkoreográfia kategória győztese is aranyszoborral távozhat.

Javier Bardemet talán pont arról győzködi kaszkadőre, hogy már neki is kijárna egy Oscar-díj (Fotó: TheImageDirect.com)

A kaszkadőrök is felkerülnek az Oscar-listára

Ugyan közel száz év kellett hozzá, de mint írtuk, 2028-tól már a kaszkadőri koreográfiáknak is bérelt helye lesz a kategóriák listáján. Ezt a döntést az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia vezérigazgatója, Bill Kramer, valamint Janet Yang, elnök, egy közösen kiadott nyilatkozatban kommentálta:

A mozi kezdete óta a filmkészítés nélkülözhetetlen eleme a kaszkadőri munka. Büszkeséggel tölt el minket, hogy elismerhetjük a művészek műszaki és művészi értelemben vett, innovatív munkáját, és gratulálunk nekik elhivatottságukhoz, amely nélkül nem jutottak volna eddig a fontos pillanatig

- írják a döntéshozók.

Tom Cruise a Mission: Impossible – A végső leszámolás forgatásán is maga végezte a dublőri feladatokat (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A kaszkadőri koreográfiák legmagasabb szinten történő elismerése egyébként már hosszú évek, évtizedek óta beszédtéma. Neves dublőrök, a szakma nagyjai mellett számos sztárszínész is felemelte hangját, hogy végre méltó figyelmet kapjanak a kaszkadőrök. Ilyen volt például a Mission: Impossible-filmek főhőse, Tom Cruise, aki saját maga végzi a kaszkadőri munkát szinte minden mozijában, és a saját bőrén tapasztalja annak keménységét. De idesorolhatnánk még Ryan Goslingot is, akinek egy tavalyi filmjét, A kaszkadőrt, kvázi kétórás ódaként is tekinthetjük a dublőrök áldozatos munkája felé.