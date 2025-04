Titokban találkozgat Brad Pitt és Jennifer Aniston

A két sztár 2000 júliusában házasodott össze, és sokkolta a világot, amikor 2005 januárjában már a válásukat jelentették be. Brad Pitt és Jennifer Aniston rajongóiban sosem lankadt a remény, hogy egyszer még összejönnek. Most úgy tűnik, beteljesülhet az álmuk, legalábbis a moziban: Aniston és Pitt emiatt máris több titkos találkozón vett részt!

Brad Pitt Jennifer Aniston mellett mindig kivirul (Fotó: GETTY IMAGES / HOT MAGAZIN)

Brad Pitt benne lenne az összeállásban

"Az 56 éves Jennifer karrierjében teljes kört átívelő pillanat volna, ha a 61 éves Brad partnereként szerepelne" – állította egy bennfentes a Heat magazinnak, aki hozzátette:

Szakemberek éjt nappallá téve keresik most a legütősebb forgatókönyvet. Jen és Brad nem segít be; kizárólag azt kötötték ki, hogy a sztori kiváló minőségű és lehengerlő legyen.

Egy afféle Bridget Jones-típusú romantikus vígjáték kerestetik, amelyben a karakterek persze már középkorúak.

Braddel nem tervezzük, hogy mozifilmben is játsszunk, ez házaspárként csak komplikációkkal járna. De pár év múlva, ha kapnánk egy remek ajánlatot, talán meggondolnánk magunkat

– árulta el Jen még 2004-ben a TMZ-nek, nem sejtve, hogy egy évvel később elválnak útjaik a színész Angelina Jolie-val kezdett viszonya miatt.

Brad Pitt Angelina Jolie-ra cserélte a színésznőt, amitől teljesen megdöbbentette a világot (Fotó: NORTHFOTO / HOT MAGAZIN)

Jennifer Anistonnal állandóan a pletykák célkeresztjében állnak

A két sztár között – ha lassan is, de – mély barátság alakult ki később, amit sokan újbóli fellángolásként értelmeztek. 2020-ban indultak be igazán a pletykák róluk, amikor a SAG Awards díjátadón szinte szerelmesekként viselkedtek. Egykor elképzelhetetlennek tartották a közös munkát, ám most örömmel vállalnák.

„A válásuk után mindketten ismét megházasodtak (Brad elvette Angelina Jolie-t, Jen hozzáment Justin Theroux-hoz), de ezek a kapcsolatok is csúnyán végződtek. Különösen Brad járt pokolian rosszul: az exe éveken át gyűlöletkampányt folytatott ellene, ráadásul a hat gyerekük szeretetét is elvette tőle. Szerencsére belépett az életébe Ines de Ramon ékszerkészítő, akivel boldog, míg Jennifer továbbra is egyedülálló. Ha Jen és Brad együtt dolgozna, az ismét beindítaná a szóbeszédet, amit Inesnek nem lesz könnyű kezelnie. Ám ő nem az a fajta ember, aki a párja karrierjének útjába állna, így nem lesz gond. Jenre ő is csak jó barátként tekint, akárcsak Brad” – tette hozzá a bennfentes. Brad Pitt filmek terén nyitott, akárcsak Jennifer, így bármi megtörténhet...