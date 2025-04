35 éves lett a Cry Baby – A film, amit a DVD-korszak tett naggyá

A Cry Baby 35 év elteltével is egy rendkívül szórakoztató, látványos és természetesen groteszk. Bezzeg a kezdetekben – nemhogy senkit nem érdekelt –, de még maguk a felkért színészek is sorra dobták vissza a szerepet. A botrányt botrányra halmozó filmet a híre megelőzte, és ezért az amerikai közönség egyáltalán nem volt kíváncsi rá, óriási bukta is lett belőle. Aztán jött a DVD-láz, ami pedig örökre megváltoztatta a film státuszát. Ezúttal nem dicsőíteni szeretnénk egy kult-mozit, helyette összegyűjtöttünk olyan dolgokat a filmről, ami arról tesz tanúbizonyságot, hogy mennyire nehéz szülés volt a Cry Baby létrejötte.

35 éves lett a Cry Baby (Fotó: IMDB)

35 éve jelent meg a Cry Baby – A kultfilm, amire a kutya sem volt kíváncsi

A rendező megkerülte a producereket – kétszer is

Teljesen másképp tervezték a film nyitányát, hiszen a Squares egy produkcióval lepte volna meg közönségét. A jelenetet le is forgatták, ám azt – anélkül, hogy a producerek tudták volna – végül kivágták a filmből, mert John Waters jobbnak látta, ha a mára a közönség által megismert filmkockákkal indítja útjára filmjét. Ezek után már talán nem is meglepő, hogy a Cry Baby vége is másképp zárult volna, ott ugyanis a Squares a Chicken című dalt adta volna elő, a rendező viszont az utolsó pillanatban úgy alakította a zárást is, ahogy azt ő megálmodta. Ez a két történet tökéletesen példázza azt a végtelen káoszt, ami körüllengte a Cry Baby elkészültét.

Az FBI többször is megjelent a forgatásokon (Fotó: IMDB)

Visszajáró vendég volt az FBI

John Waters rendezése kicsit sem volt mentes a botrányoktól és a furcsaságoktól. A Wanda Woodward-ot megformáló Traci Lords korábban a felnőttfilmes iparban ténykedett, onnan igazolt át a Hollywood élvonalába. Mivel a színésznő a ’80-as évek elején más területen dolgozott, így több kétes ügyben is felmerült a neve, amely következtében az FBI egyszer csak kopogtatott a Cry Baby forgatásán – igaz a produkció készítői ezen már meg sem lepődtek. Iggy Pop – aki Wade bácsikáját, Belvedere Rickettes alakította – ugyanis már korábban ellőtte az FBI-kártyát. Iggy egyébként a szerep kedvéért leborotválta hosszú tincseit, amit a rendező máig otthonában őriz.