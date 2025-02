Milyen kicsinyes! Így akar bosszút állni Angelina Jolie Brad Pitten

A közelmúltban érkezett a hír, hogy nyolc év után hivatalosan is elvált Angelina Jolie és Brad Pitt: az egykori sztárpár már csak egy szőlőbirtok, a Château Miraval ügyében nem tudott még dűlőre jutni. A színésznő nemrégiben őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a hosszas válási procedúra, most pedig arra lettek figyelmesek, hogy a viselkedése is egészen megváltozott.

Nagyon megváltozott Angelina Jolie / Fotó: Anadolu via AFP

Angelina Jolie, bár a tehetsége miatt szinte állandó résztvevője a különböző díjátadóknak, nemigen szokott barátkozni ezeken az eseményeken: mi több, évek óta azt hangoztatja, nincsen sok közeli ismerőse, a legjobb barátainak pedig a gyermekeit nevezte meg. Épp ezért ritkán lehetett eddig az Oscar-díjas színésznőt más celebek társaságában látni. Egykori férje, Brad Pitt ezzel szemben hatalmas népszerűségnek örvend: George Clooney-val és Leonardo DiCaprióval is legendás barátság köti össze.

Ezek után ugyancsak nagy változást jelentett Jolie részéről az, amikor a Critics Choice Awards díjátadón Demi Moore, a Golden Globe-on Kate Winslet és Salma Hayek társaságában múlatta az időt, a Palm Springs Film Awardson pedig Hollywood egyik kedvencével, Nicole Kidmannel mutatkozott.

Így akarna bosszút állni?

Sokan úgy vélik, Angelina Jolie újkeletű szeretethulláma a többi híresség felé egyfajta szándékos bosszúhadjárat Brad Pitt ellen, a célja pedig az, hogy népszerűbb legyen az exférjénél. Egy bennfentes szerint maga Salma Hayek lehetett az ötletgazda, aki javasolta Angelinának, barátkozzon többet és mutassa meg a szerethetőbb oldalát is.

Hollywood ugyanis az emberek szerint Brad Pitt oldalán áll és sokan úgy vélik, épp ezért nem jelölték Jolie-t Oscar-díjra a legújabb filmjéért. Azt viszont, hogy mi az igazság mindebből, egyelőre nem tudni - írja a Life.hu.