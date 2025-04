Évtizedekkel ezelőtt szánalmas, megkeseredett figuráknak mutatta be őket Hollywood, mostanra viszont az övék a pálya. A nők kortalansága mára nem tabu a vásznon, erre bizonyíték a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep, Diane Lane vagy Annette Bening egy-egy filmje.

Meryl Streep előtt Bette Davis mutatta meg, hogy egy nő mindig is nő marad (Fotó: ZUMA Press)

Meryl Streeptől Toszkánáig: 5 film, ami a nők kortalanságát ünnepli

Mindent Éváról

Ez az 1950-es klasszikus megelőzte a korát, ugyanis akkoriban a 40 feletti színésznőknek már nem akadt szerep az álomgyárban. A film pont ezt mutatja be, csak a színház világában, ahol az öregedő Margot Channingnek kell szembenéznie azzal, hogy a rivaldafény már nem rá, hanem a fiatal, tehetséges és törtető Eve-re terelődik. Margot azonban, ha rögös úton is, de megtanulja, hogy a "bizonyos kor" fölött is van élet, csak a hangsúlyok rendeződnek át. A filmben az öregedő dívát az abortuszra kényszerített Bette Davis alakította fenomenálisan.

Napsütötte Toszkána

A 2003-as film az elmúlt 22 évben igazi képeslap lett mindenki számára, aki 2 órára szeretne egy festői tájra elrepülni, és közben megtalálni önmagát, vagy legalább egy lépéssel közelebb jutni a megoldáshoz. Francis válásakor szinte mindent elvesztett, a negyvenes írónőt lecserélte a férje egy egyetemistára, neki pedig egy fél háza és a munkája marad, plusz egy útja Toszkánába. A mesés vidék nem csak új ihletet ad a nőnek, de új otthont, kalandokat, szerelmet, aminek a tanúsága nem is lehetne szebb: mindig újra lehet kezdeni. A főszerepet a még a most, 61 évesen is gyönyörű Diane Lane alakította.

Diane Lane Olaszorszgában találja meg magában újra a nőt (Fotó: 1996-98 AccuSoft Inc.)

Csodálatos Júlia

Szabó István 2004-ben Magyarországra hozta fél Hollywoodot: a hetedik X-hez közel is elbűvölő Annette Benninget és az Oscar-díjas Jeremy Irons-t. Julia Lambert egy korosodó színésznő, aki a fenti Margot Channing-el ellentétben egy igen modern házasságban él a férjével, amibe még egy fiatal szerető is belefér, akinek azonban elég nyilvánvalók lesznek a szándékai. Egy nő viszont mindig nő, legyen a hálószobájában egy neglizsében vagy a színpadon, és bizony a végszó mindig az övé! Benning élete alakítását nyújtja Julia szerepében, amiért Oscar-jelölést is kapott.