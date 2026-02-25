Gyászolnak a magyar kosársport rajongói: "Tudjuk, hogy odafentről vigyázni fog ránk!"

Nemrég érkezett a gyászhír: elhunyt a magyar kosárlabda nagy alakja, az Óbudai Kaszások alapítója, Török Ferenc. A sportoló és sportvezető kedd reggel hunyta le örökre a szemét.

Török Ferenc halálával egy kiváló sportvezetőt veszített a szakma

Török Ferenc haláláról az általa alapított klub számolt be Facebook-oldalán.

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy klubunk alapítója, Örökös Tagja, Török Ferenc, sokunk szeretett Feri bácsija kedd reggel elhunyt" - kezdték bejegyzésüket, melyben részletesen írtak a sportoló és sportvezető munkásságáról.

"Nehéz lenne összefoglalni mit is jelent Ő nekünk, felfoghatatlan múlt időben írni róla.

Feri bácsi életútja Körösladányból indult. Tizenévesen lett a kosárlabda szerelmese, a sportág iránt érzett szenvedélye az egész életét meghatározta.

A debreceni egyetemi évei alatt is pattogtatott, majd 26 évesen a Chinoin sportkörnél ért véget aktív pályafutása.

Élete során több nívós kitüntetésben is részesült, kiemeljük, hogy 2004-ben "Óbudáért" plakettet, 2015-ben pedig "Budapestért" díjat vehetett át.

Elismerésre méltó a sportvezetői munkássága is. Tagja volt a Budapesti Kosárlabda Szövetség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség elnökségének is, de biztosan arra a legbüszkébb, hogy 1993-ban egyike volt a Kaszások Egyesület alapítóinak. Feri bácsi a Kaszásokra, mint második családjára tekintett, vezetésével a kis lokálpatrióta kezdeményezés országos szinten ismert utánpótlás-nevelő bázissá formálódott.

Mindig nagy figyelemmel fordult a vele együtt dolgozók felé, hatalmas szíve és szellemes humora felejthetetlen, az elmesélt történetei, vicces emlékezései bennünk élnek tovább.

Családja, szerettei és hozzátartozói számára ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket, részvétünket. Isten Önnel, Feri bácsi! Mindent köszönünk! Tudjuk, hogy odafentről vigyázni fog ránk és örökké szorít értünk!" - zárták soraikat.