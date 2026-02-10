Élő adásban vallotta be hűtlenségét a téli olimpia norvég bronzérmese

A téli olimpiai bronzérmes Sturla Holm Lægreid élő adásban ismerte el, hogy megcsalta barátnőjét.

Sturla Holm Lægreid, a téli olimpia bronzérmese élő adásban vallotta be hűtlenségét Fotó: AFP

A norvég biatlon bronzérmese a sikere után adott interjújában egyáltalán nem tűnt boldognak, és nem azért, mert nem arany- vagy ezüstérmet nyert. Elmondása szerint a megszerzett érem semmit sem jelent neki egy három hónappal ezelőtt elkövetett hiba miatt, hiszen azt most nem oszthatja meg egy számára fontos személlyel.

A 28 éves sportoló sokkoló vallomást tett:

Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével, a világ legszebb és legkedvesebb emberével. Három hónappal ezelőtt pedig elkövettem a legnagyobb hibámat: megcsaltam.

Elmondása szerint az elmúlt egy hete borzalmas volt, mert az elkövetett hibán kívül semmi másra nem tudott koncentrálni. Azt sem tudja pontosan, mit szeretne elérni a nyilvános vallomással, csupán azt, hogy meg szerette volna vele osztani az érmet.

Miért vallotta be hűtlenségét a téli olimpia bronzérmese?

Sturla szerint ha valami rosszat teszünk, és megbántjuk szeretteinket, vállalnunk kell a felelősséget. Hozzátette: mindig is jó példát akart mutatni, és a hibák bevallása ennek része.

Vállalom, hogy ezután mindenki utálni fog. Ő már így is utál, de talán így rájön, mennyire szeretem őt

- mondta.

Sturla csapattársa, Johannes Dale-Skjevdal a hírportálnak elárulta, hogy korábban már beszéltek az ügyről - írja a UniLad.

Tudtuk, igen. Most nincs sok kommentárom ezzel kapcsolatban. Jó, hogy nyíltan beszél róla, és ha beszélni akar a dolgokról, az rendben van.