Élő adásban vallotta be hűtlenségét a téli olimpia norvég bronzérmese

A téli olimpiai bronzérmes Sturla Holm Lægreid élő adásban ismerte el, hogy megcsalta barátnőjét.
A norvég biatlon bronzérmese a sikere után adott interjújában egyáltalán nem tűnt boldognak, és nem azért, mert nem arany- vagy ezüstérmet nyert. Elmondása szerint a megszerzett érem semmit sem jelent neki egy három hónappal ezelőtt elkövetett hiba miatt, hiszen azt most nem oszthatja meg egy számára fontos személlyel.
A 28 éves sportoló sokkoló vallomást tett:
Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével, a világ legszebb és legkedvesebb emberével. Három hónappal ezelőtt pedig elkövettem a legnagyobb hibámat: megcsaltam.
Elmondása szerint az elmúlt egy hete borzalmas volt, mert az elkövetett hibán kívül semmi másra nem tudott koncentrálni. Azt sem tudja pontosan, mit szeretne elérni a nyilvános vallomással, csupán azt, hogy meg szerette volna vele osztani az érmet.
Sturla szerint ha valami rosszat teszünk, és megbántjuk szeretteinket, vállalnunk kell a felelősséget. Hozzátette: mindig is jó példát akart mutatni, és a hibák bevallása ennek része.
Vállalom, hogy ezután mindenki utálni fog. Ő már így is utál, de talán így rájön, mennyire szeretem őt
- mondta.
Sturla csapattársa, Johannes Dale-Skjevdal a hírportálnak elárulta, hogy korábban már beszéltek az ügyről - írja a UniLad.
Tudtuk, igen. Most nincs sok kommentárom ezzel kapcsolatban. Jó, hogy nyíltan beszél róla, és ha beszélni akar a dolgokról, az rendben van.
