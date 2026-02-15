"Minden további nélkül" - Lindsey Vonn már a visszatérést tervezi

A 41 éves sílegenda, Lindsey Vonn néhány nap leforgása alatt immár négy műtéten esett át a milánói-cortinai téli olimpián elszenvedett bukását követően. A sikeres beavatkozások ellenére az igazi kihívás csak most következik: a rehabilitáció hónapokig elhúzódhat. Sőt, egyes értesülések szerint még a bal láb amputációjának lehetősége is felmerült korábban. Ezzel párhuzamosan egy egészen hihetetlen nyilatkozat látott napvilágot a jövőjéről.

Lindsey Vonn visszatért az USA-ba, ahol a tervek szerint még egy beavatkozás vár rá Fotó: Daniel Kopatsch/VOIGT

Lindsey Vonn még visszatérhet?

Az amerikai klasszis honfitársa, a háromszoros olimpiai bajnok snowboardos Shaun White úgy véli, Vonn akár a 2030-as téli játékokon is rajthoz állhat.

"Ó, minden további nélkül" – felelte White arra a kérdésre, el tudja-e képzelni a síkirálynő visszatérését.

Lindsey legenda, mindannyiunk számára inspiráció. Az, hogy korábbi sérüléseiből felépült, és újra felállt a hegyre, egészen elképesztő. Mindig azt mondom a sportolóknak: az olimpiai út sosem egyenes. Tele van váratlan fordulatokkal. Ő most egy hatalmas akadályba ütközött.

– fogalmazott a 2022-ben visszavonult hódeszkás.

Mindeközben maga Lindsey Vonn is reménykeltően beszélt az előtte álló időszakról:

Jól sikerült a negyedik műtét is. Szerencsére végre visszamehetek az Egyesült Államokba, ahonnan több friss infót adok majd az állapotomról. De addig is van pár gondolat, amit megosztanék veletek. Arra kérlek benneteket, ne szomorkodjatok. Megérte, hogy elindultam az olimpián, a bukás ellenére is. Amikor este lehunyom a szemem, nem sajnálkozom. A szerelem, amit a sízés iránt érzek, változatlan. Alig várom azt a pillanatot, amikor újra a hegy tetején állhatok, és ez meg is fog történni.

– fogalmazott az olimpiai bajnok.

Úgy tűnik tehát, nem osztja édesapja álláspontját, aki néhány nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a bukás egyben lánya pályafutásának végét is jelenti.