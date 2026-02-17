Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Többször is meglőtték az ausztrál ligarögbi-bajnokot - most életéért küzdenek a kórházban

ligarögbi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. február 17. 12:37
sportolólövöldözésrendőrség
Lövések dördültek az ausztráliai Sydney utcáin. Egy korábbi ausztrál ligarögbi-bajnok most a kórházban küzd az életéért, miután többször is eltalálták.

Felmerült a gyanú, hogy az úgynevezett Coconut Cartel néven ismert banda állhat a lövöldözés mögött, ami után egy korábbi ausztrál ligarögbi-bajnokság (NRL) győztes most az életéért küzd.

Többször is meglőtték a ligarögbi-bajnokot.
Többször is meglőtték a ligarögbi-bajnokot. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A rendőrség nyomoz, miközben a ligarögbi-bajnok az életéért küzd

A Canterbury-Bankstown Bulldogs egykori szélsője, a 44 éves Matt Utai-t kétszer meglőtték a Macquarie Streeten, a Sydney délnyugati részén található Greenacre-ben, kedden, helyi idő szerint reggel nem sokkal 6 óra előtt.

Az új-dél-walesi rendőrség szerint egy SUV hajtott el a ház előtt, mielőtt akár öt lövést is leadtak volna a járműből. A mentősök a helyszínen ellátták Utai váll- és lábsérüléseit, mielőtt a St George Kórházba szállították. Állapota továbbra is súlyos, és jelenleg műtéten esik át.

A nyomozók most azt vizsgálják, hogy a fegyveres szándékosan akart-e lelőni valakit, azonban eddig célzott támadásnak tűnik az egész. Felmerültek azok a találgatások is, hogy a támadást a Coconut Cartel követhette el, egy új bűnöző csoport.

A lövöldözést a Raptor Squad fogja kivizsgálni, amely motoros bandákat és szervezett bűnözői hálózatokat vesz célba. Úgy tudni, hogy a rendőrség két elkövetőt keres, egy sofőrt és egy fegyveres férfit - írja a Daily Mail.

 

