Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem csitul a botrány a kézilabda-Eb után, ügyészséghez fordul a MKSZ

kézilabda eb
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 18:40
mkszmagyar válogatott
Nem hagyják annyiban a történteket. A férfi kézilabda-Eb-n a magyar válogatott ellen elkövetett súlyos hiba miatt a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az európai szövetséghez fordul.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédország ellen az kézilabda-Eb középdöntőjében, a végjáték pedig botrányba fulladt. Szita Zoltán vitatott helyzeténél a német játékvezetők videózás után sem ítéltek hétméterest, ez pedig végleg megpecsételte a magyar válogatott sorsát. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) most úgy határozott, hogy hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban, és ezt elküldi az európai szervezetnek - írja a Mandiner

Chema Rodríguez együttese a 10. helyen zárt a férfi kézilabda-Eb-n
Chema Rodríguez együttese a 10. helyen zárt a férfi kézilabda-Eb-n Fotó: Szabó Miklós

Már a helyszínen jeleztük, hogy számunkra nem csak bosszantó, hanem kiábrándító lezárása is volt az egyébként fantasztikus mérkőzésnek. De nem álltunk itt meg, Ilyés Ferenc elnök is beszélt az EHF-vezetőkkel

- mondta Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára, majd megerősítették, hogy lesz következménye a férfi kézilabda-válogatottunkat érintő játékvezetői döntéseknek a hétvégén zárult dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon.

Hangsúlyozták, az elmaradt hetes nem óvási alap, és nem is ez a cél, de az ügyben ennél többet már nem tehetnek. Beszédes ugyanakkor, hogy a két német játékvezető számára ez volt az utolsó mérkőzés a tornán, ezt követően hazautaztak.

A magyar válogatott eredményei a kézilabda-Eb-n

Csoportkör:

Magyarország-Lengyelország 29–21
Magyarország-Olaszország 32–26
Izland-Magyarország 24–23

Középdöntő:

Magyarország-Svájc 29-29
Magyarország-Svédország 32-32
Szlovénia-Magyarország 35-32
Horvátország-Magyarország 27-25

Magyarország így a tizedik helyen zárt, és ezzel nem jutott be a legjobb nyolc közé, amivel az előzetes célkitűzést sem teljesítette. A tornát végül Dánia nyerte, a gárda 34-27-re verte Németországot a döntőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu