"Felfoghatatlan" - Hatalmas botrányt kavart a magyarokat ért méltánytalanság

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:35
Országszerte értetlenül kérdezik, mit láthattak a bírók? A magyar férfi kézilabda-válogatott súlyos tévedés áldozata lett, ami már Dániában is beszédtéma.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédország ellen az Európa-bajnoki középdöntő harmadik fordulójában. A mérkőzés végjátékát azonban komoly viták kísérték: Szita Zoltán helyzeténél a német játékvezetők visszanézés után sem ítéltek hétméterest, ami még Dániában is komoly felháborodást váltott ki. 

A magyar férfi kézilabda-válogatott biztosan nem jut tovább a csoportjából
Chema Rodríguez együttese az utolsó percekig felvette a versenyt Svédországgal, sőt reális esélye volt a győzelemre. A hajrában azonban a német játékvezetők ítélete döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Szita Zoltán az utolsó percben ziccerbe került, ám a bírók belemenést ítéltek. Ezt követően már csak néhány másodperc maradt hátra, az állás pedig ekkor döntetlen volt.

A dudaszó után a játékvezetők visszanézték az esetet, a felvételeken pedig egyértelműen látszott, hogy a svéd szélső, Hampus Wanne a hatoson belül mozgott, és szabálytalanul állította meg a magyar átlövőt. Ennek ellenére a német bírók a videózás után sem ítéltek hétméterest, ami hatalmas felháborodást váltott ki nemcsak Magyarországon, hanem az Eb másik házigazdájában, Dániában is.

Ez egy teljesen egyértelmű hétméteres. Jól láthatóan a büntetőterületen belül állt a védő. A játékvezetők még ki is mentek visszanézni az esetet, ahogy kell is. Az, hogy végül arra jutottak, hogy nem történt szabálytalanság, felfoghatatlan. Ez egy Bundesliga-bírópáros, a kézilabdavilág egyik legelismertebb játékvezetőpárosa. Egyszerűen nem értem, ez óriási dolog a magyaroknak

- mondta a dán TV2 szakértőjeként a korábbi 121-szeres válogatott Claus Möller Jakobsen, akinek a véleményével az olimpiai és világbajnok Lasse Svan Hansen, valamint a korábbi Európa-bajnok Kasper Hvidt is teljesen egyetértett a műsorban, utóbbi még szemüveg viselését is javasolta a játékvezetőknek, melyet a Magyar Nemzet is észrevett. 

A férfi kézilabda-válogatott játékosa, Szita Zoltán nem szólalt meg az esetről

A dánok azon is meglepődtek, hogy a továbbjutásról a döntetlen következtében biztosan lemaradó magyarok leginkább érintett játékosa, Szita Zoltán a lapnak nyilatkozva nem borult ki úgy, mint várták:

 Nem láttam a visszajátszást, úgyhogy nem tudom. Nem én vagyok a játékvezető, nekik kell dönteniük, ilyen a sport, és ezt el kell fogadnunk. Tovább kell lépnünk, és nem szabad ezen rágódnunk, mert egy napunk van a regenerálódásra, utána pedig még egy fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy arra kell koncentrálnunk

 - mondta Szita a dán TV2-nek.

Magyarország a tavaly világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen szerdán 18 órától zárja az Európa-bajnokságot Malmőben, Chema Rodríguez együttese a 9-12. hely valamelyikén végez a kézilabda Eb-n.

 

