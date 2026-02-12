Villogtak a szupersztárok, igazi csúcsrangadót játszottak a téli olimpián

Szerdán kezdődött a téli olimpia leginkább várt eseménye, a férfi jégkorong-torna, ahol újra a világ legjobb játékosai küzdenek. Az NHL szünetel, így minden csapat a legerősebb keretével érkezett Milánóba. Csütörtökön máris szuperrangadóra került sor, Kanada-Csehország meccset játszottak. A csúcsfavorit juharleveles gárda fölényes győzelmet aratott.
Hat másodperccel az első harmad vége előtt szerezte meg a vezetést Kanada, Makar kék vonalról leadot lövésébe Celebrini szúrt bele Dostal előtt, és a korong a hálóba vágódott (1-0). A második játékrész derekán jött az újabb tengerentúli gól, Marner balról a jégen vetődő Spacek felett keresztbe löbbölte a pakkot, ahol vegasi klubtársa, Stone érkezett és az üres kapuba továbbított (2-0). Két és fél perccel a harmad zárása előtt már hárommal vezetett Kanada, Horvat ugrott ki középen egy az egyben, és Dostal lábai között a kapuba csúsztatta a pakkot (3-0).
A harmadik harmadban MacKinnon váltott gólra egy emberelőnyt, majd McDavid passzát Suzuki bökte a cseh kapuba (5-0).
Kanada 5-0-ra nyert, a csúcsfavorit fölényes győzelemmel kezdett a téli olimpián, a szupersztárok máris kitettek magukért.
