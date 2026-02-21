Baji Balázs: Elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben

Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen elmondta, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatójaként azt tűzte ki célul, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián a magyar csapat az első tízben végezzen az éremtáblázaton, vagy minimum tíz érmet szerezzen.

Baji Balázs a Háborúellenes Gyűlésen elmondta, a magyar olimpiai csapat képes lehet a 2028-as ötkarikás játékokon az első tízben végezni az éremtáblázaton Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Az tény, hogy ambiciózus vállalás, de úgy gondolom, hogy a magyar csapat 1896 óta, tehát a modern olimpiai játékok történelme óta íródó múltja az egy cél számunkra, hiszen az arany érmek tekintetében az első tízben van most is Magyarország, és szerintem ezt fontos megtartani. Ez egy komoly kihívás, de úgy gondolom, hogy a nemzetünk erre készen áll, hiszen elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben

– fogalmazott Baji Balázs. Hozzátette, a cél eléréséhez az alapok rendelkezésre állnak, de ahhoz, hogy a legjobb tíz nemzet között szerepeljen a hazánk, a rendelkezésre álló erőforrásainkat ki kell maximalizálni.

Ez a munka egyébként elkezdődött, hiszen a párizsi olimpiát követően egy nagy újragondolása történt a magyar sportnak. Látjuk már a célokat, egy újfajta megközelítésében finanszírozzuk a magyar sportot, nyilvánvalóan az infrastruktúra, a támogatások nagyon fontosak, de ami ennél még fontosabb, az a hit és a győzni tudás, a győzni akarás, hiszen az is egy képesség. Ezzel szerintem jól állunk, és nyilván az infrastruktúra mögött még nagyobb erőt képviselnek a közösségek, és ebben szerintem nagyon erősek a magyarok

– mondta az NSMI főigazgatójaként dolgozó korábbi gátfutó.