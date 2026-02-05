Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„Iszonyatosan büszke vagyok" - ezüstérmet szereztek a magyar pólós lányok az Eb-n

cseh sándor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 21:53 / FRISSÍTÉS: 2026. február 05. 21:54
ebvízilabda
Második helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, miután a döntőben kikapott Hollandiától. Cseh Sándor szövetségi kapitány büszke a csapatára.
Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15-13-ra kapott ki a holland együttestől. A finálé után a kapitány az M4 Sportnak elmondta, nagyon büszke az együttesére.

Cseh Sándor
Cseh Sándor büszke a csapatára Fotó: Szigetváry Zsolt

Cseh Sándor két dolog miatt bosszús

Fáj, természetesen fáj a végeredmény... Két dolog miatt lehetek bosszús, az egyik, hogy a negyedik negyedben két gyors gólt kaptunk, amit nem értettem, és az utolsó támadásban nem játszottunk agresszívabban, nem játszottuk be centerbe a labdát. Ha ezeket leveszem, akkor úgy érzem, nem hiszem, hogy ennél többet tudott volna tenni a csapat, mert szívét lelkét kitette. Nagyon büszke vagyok, még ha nem mindegy, hogy ezüst vagy arany a vége. Van még bennünk potenciál, de ezt a lehetőséget nem hozza vissza semmi. Mi is jól játszottunk, iszonyatosan büszke vagyok, de sajnálom is

 - fogalmazott Cseh Sándor. 

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

 

