Itt a Facebook magyar sztárja, milliókat varázsolt el az iskolás kisfiú

Hatásos reklámmal készített kampányvideót a Magyar Birkózók Szövetsége. Egy kisfiú személyes példával indokolta, miért ment le az első edzésre. A Dunakeszi ifjú sportolója elmondta, az iskolában mindig megverték, ezért elment birkózni. A birkózó kisfiú videója hatalmasat tarolt az interneten.

Hasít a Facebookon a birkózó kisfiú videója / Fotó: NurPhoto

Most már az iskolában és a birkózóedzésen is megvernek

- ezzel a mondattal csalt mosolyt a kommentelők arcára a birkózó fiú, akinek a történetét napok alatt kétmillióan nézték meg a Facebookon.

A hozzászólók kivétel nélkül bátorítják a fiút, érmeket jósolnak neki, valamint azt, hogy két év edzés után már sehol sem fogják megverni.