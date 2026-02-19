Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Itt a Facebook magyar sztárja, milliókat varázsolt el az iskolás kisfiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 09:30
Imádják a kommentelők a reklámot. A birkózó kisfiú az iskolai verés és a sport kapcsolatáról beszélt.

Hatásos reklámmal készített kampányvideót a Magyar Birkózók Szövetsége. Egy kisfiú személyes példával indokolta, miért ment le az első edzésre. A Dunakeszi ifjú sportolója elmondta, az iskolában mindig megverték, ezért elment birkózni. A birkózó kisfiú videója hatalmasat tarolt az interneten. 

Hasít a Facebookon a birkózó kisfiú videója
Fotó: NurPhoto

Hasít a Facebookon a birkózó kisfiú videója 

Most már az iskolában és a birkózóedzésen is megvernek

- ezzel a mondattal csalt mosolyt a kommentelők arcára a birkózó fiú, akinek a történetét napok alatt kétmillióan nézték meg a Facebookon.

A hozzászólók kivétel nélkül bátorítják a fiút, érmeket jósolnak neki, valamint azt, hogy két év edzés után már sehol sem fogják megverni.

 

