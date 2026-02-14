„Az élet egy szempillantás alatt megváltozhat” – először szólalt meg kislánya haláláról a sztársportoló

A híres baseball játékos, Alex Vesia, most először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy októberben lemaradt a 2025-ös World Series-ről újszülött kislánya tragikus halála miatt.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Hat perces beszédet mondott a baseball játékos

A Los Angeles Dodgers 29 éves dobója és felesége, Kayla november 7-én jelentették be kislányuk, Sterling Sol Vesia halálhírét, közel egy héttel azután, hogy október 26-án elhunyt.

A tanulság az volt, hogy az élet egy szempillantás alatt megváltozhat. Nekünk 10 perc elég volt

- mondta Vesia, aki február 13-án, pénteken megkezdte a tavaszi edzőtábort.

Egy hatperces nyilatkozat keretében beszélt az elmúlt időszakról, és megemlékezett „a világ legszebb lányáról”, Sterlingről.

A játékos arról is megnyílt, hogy feleségével hat héttel ezelőtt terápiára kezdtek járni, és azt tanácsolta másoknak is, hogy tegyék ugyanezt, amikor hasonló tragédiával szembesülnek.

Beszéljenek valakivel. Kaynek és nekem is mindenképpen segített. Kérem, ne féljenek megszólalni.

A World Series alatt a Dodgers és a Toronto Blue Jays cserejátékosai olyan sapkákat kezdtek viselni, amelyeken Vesia 51-es száma szerepelt - ezzel fejezték ki támogatásukat.

A játékos elmondta, feleségével alig hittek a szemüknek, amikor először észrevették a gesztust, és ekkor döbbentek rá igazán, mennyivel nagyobb a közösség, mint gondolták. A Blue Jays dobója, Gus Varland üzenetet is írt Vesiának:

A Varlandok szeretnek téged, haver. Az egész torontói bullpen is. Ez nagyobb, mint a baseball. Mindannyiótokat szeretünk.

Vesia és Kay 2024 januárjában házasodtak össze, majd 2025 áprilisában jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják - írja a People.