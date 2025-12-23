„A Szenteste forgatókönyve sohasem változik" - Faragó Tamáséknál a mai napig csilingel a Jézuska

A Nemzet Sportolója, a vízilabdázó olimpiai bajnok Faragó Tamás számára igazi csodákat tartogatott a 2001-es esztendő. Egyrészt a női válogatottat irányítva Budapesten Európa-bajnok lett, nem mellesleg 49 évesen hármasikreknek örülhetett édesapaként. Abban az évben a lehető legszebb volt a karácsony.

Faragó Tamás a családjával tölti a karácsonyt Fotó: Pozsonyi Zita

"Berta, Emma és Tamás a 2001-es ünnepet nyolc hónaposként élték meg, azóta mindhárman egyetemet végeztek. A lányok közgazdaságit, az ifjabbik Tamás jogi-informatikai szakon vett át diplomát. A három napunk során nem az ajándékozás szerepel középpontban, hanem a szeretet" – mesélte a Bornak Faragó.

A női válogatottal szövetségi kapitányként vb-címet is szerzett klasszis egész évben nyitva tartja a fülét, mert három gyermeke kimondott vagy éppen titkos vágyára kíváncsi. Ha pedig megtudakolta, milyen ajándéknak örülnének, akkor jöhet az ajándékok beszerzése.

A Szenteste forgatókönyve sohasem változik. Napokkal előtte rózsadombi házunk környékén rendre ugyanahhoz az árushoz megyünk fáért, és az mindig két méter magas. Huszonnegyedikén a házunk felső emeletén lakó szomszédot kérem meg arra, hogy este hét óra tájban csilingeljen, akkor és azzal a jellel érkezik meg hozzánk a Jézuska.

S bár nem minden évben, de Faragó az éjféli misén is részt vesz. Elárulta, második felesége tüsténkedik a konyhában, pulyka a főétel, továbbá töltött káposzta, aztán napokig jöhetnek a kolbász- és hurkaféleségek.

A zserbóról sosem mond le Faragó Tamás

Ami az édességet illeti, az olimpiai bajnok kedvence a zserbó. Érdekes, édesszájúsága a vonalain nem látszik meg, tartja a megszokott súlyát. Az 1976-os, montreali olimpiai bajnok csapattársaival karácsony táján nem találkozik, ám egyéb alkalmakkor együtt vacsoráznak, és nosztalgiáznak egy sort kanadai aranyérmes emlékeikről.