Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lehetne ennél szebb? Mindent megmutatott a nagy napról Fucsovics Márton

Fucsovics Márton
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:10
Molnár Niniesküvő
Meghitt pillanatot osztottak meg rajongóikkal. Fucsovics Márton és Molnár Nini egy videóban mutatták meg közösségi oldalaikon, milyen volt a csodálatos esküvőjük.

Idén augusztusban kötötte össze életét Fucsovics Márton és Molnár Nini. A teniszező és divattervező felesége egy évvel ezelőtt, Párizsban jegyezte el egymást, azóta pedig már az esküvőjüket is megtartották. A nagy napnak a mesébe illő Máriavölgy adott otthont. Bár a pár korábban kevés részletet osztott meg az előkészületekről és magáról az esküvőről is, most mégis kivételt tettek: egy meghitt videóval örvendeztették meg rajongóikat.

Fucsovics Márton megható videót osztott meg az esküvőjükről
Fucsovics Márton megható videót osztott meg az esküvőjükről / Fotó: Koji Watanabe

Fucsovics Márton nem is lehetne boldogabb

A világbajnok teniszező nem is lehetne boldogabb, hiszen karrierjében és magánéletében is sikert sikerre halmoz. A januárban kezdődő Australian Openen Fucsovics a főtábláról rajtol, és egy dolog biztos: gyönyörű felesége, Molnár Nini ott lesz az első sorban, hogy szurkoljon neki – ahogyan tette ezt Wimbledonban is. 

A nap, amikor igent mondtunk az örökkévalóságra. Köszönjük mindenkinek, aki tökéletessé tette az alkalmat!

 - írták az Instagram-posztba a szerelmesek. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu