Lehetne ennél szebb? Mindent megmutatott a nagy napról Fucsovics Márton

Idén augusztusban kötötte össze életét Fucsovics Márton és Molnár Nini. A teniszező és divattervező felesége egy évvel ezelőtt, Párizsban jegyezte el egymást, azóta pedig már az esküvőjüket is megtartották. A nagy napnak a mesébe illő Máriavölgy adott otthont. Bár a pár korábban kevés részletet osztott meg az előkészületekről és magáról az esküvőről is, most mégis kivételt tettek: egy meghitt videóval örvendeztették meg rajongóikat.

Fucsovics Márton megható videót osztott meg az esküvőjükről / Fotó: Koji Watanabe

Fucsovics Márton nem is lehetne boldogabb

A világbajnok teniszező nem is lehetne boldogabb, hiszen karrierjében és magánéletében is sikert sikerre halmoz. A januárban kezdődő Australian Openen Fucsovics a főtábláról rajtol, és egy dolog biztos: gyönyörű felesége, Molnár Nini ott lesz az első sorban, hogy szurkoljon neki – ahogyan tette ezt Wimbledonban is.

A nap, amikor igent mondtunk az örökkévalóságra. Köszönjük mindenkinek, aki tökéletessé tette az alkalmat!

- írták az Instagram-posztba a szerelmesek.