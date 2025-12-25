"A szívekben legyen karácsony" - Versben üzentek az ország kedvencei – Videó

Varázslatos üzenetet küldött Magyarországnak egy karácsonyi verssel tizenkét sportolónk.
A Magyar Nemzet kérte arra a magyar sportolókat, hogy kívánjanak boldog karácsonyt az olvasóknak.
Csernovicki Éva cselgáncsozó, Juhár Dalma röplabdázó, Csikós Zsóka kajakozó, a kosárlábdázók, Studer Ágnes és Perl Zoltán, az atléták, Ekler Luca és Halász Bence, a kézilabdázók, Szemerey Zsófi és Bánhidi Bence, a jégkorongozó Bálizs Bence, a labdarúgó Ádám Martin és a súlyemelő, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, Nagy Péter tolmácsolja a karácsonyi jókívánságokat – Szilágyi Domokos Karácsony című versével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.