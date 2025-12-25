KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"A szívekben legyen karácsony" - Versben üzentek az ország kedvencei – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 11:50
Ádám Martinszilágyi domokosvers
Tizenkét magyar sportoló kíván boldog karácsonyt egy közös produkcióval. Szilágyi Domokos Karácsony című versét adják elő a bajnokok.
Bors
A szerző cikkei

Varázslatos üzenetet küldött Magyarországnak egy karácsonyi verssel tizenkét sportolónk.

Karácsonyi vers illusztrációja
Illusztráció: Shutterstock 

A Magyar Nemzet kérte arra a magyar sportolókat, hogy kívánjanak boldog karácsonyt az olvasóknak.

Karácsonyi vers 12 magyar sportoló előadásában

Csernovicki Éva cselgáncsozó, Juhár Dalma röplabdázó, Csikós Zsóka kajakozó, a kosárlábdázók, Studer Ágnes és Perl Zoltán, az atléták, Ekler Luca és Halász Bence, a kézilabdázók, Szemerey Zsófi és Bánhidi Bence, a jégkorongozó Bálizs Bence, a labdarúgó Ádám Martin és a súlyemelő, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, Nagy Péter tolmácsolja a karácsonyi jókívánságokat – Szilágyi Domokos Karácsony című versével.

 

