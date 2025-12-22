Rettenetes tragédia: holtan találták rá a csatornában a 16 éves rögbijátékosra

Egy 16 éves rögbijátékost holtan találtak egy csatornában, miután szívszorító utolsó beszélgetést váltott az édesanyjával, és tragikus, érthetetlen hangüzenetet küldött egy barátjának.

Holtan találtak rá a fiatal rögbijátékosra Fotó: @Pexels

Dario Cipullo elbúcsúzott szüleitől, és december 19-én, péntek este elment egy lakásba vacsorázni rögbi csapattársaival

Ne várjatok rám, késni fogok

– mondta édesanyjának a fiatal sportoló. A játékosok karácsonyi vacsorája hajnali 1 körül ért véget, majd Dario eltűnt, ezt követően keresést indítottak utána Novara városában, Milánó közelében, Olaszországban.

December 21-én, vasárnap dél körül, miután a köd felszállt, a keresés véget ért, amikor a tűzoltóság helikoptere megtalálta a Novega Rugby 18 év alattiak csapat sztárjának holttestét, amely egy vízzel teli csatornában feküdt. A rendőrség jelenleg tanúkat hallgat ki, hogy rekonstruálja a tinédzser utolsó óráit.

Az első jelentések szerint Dario vacsora közben egy pohárral többet ivott, mint kellett volna, ahogy néhány csapattársa is. Egy barátja apja hazavitte, de körülbelül 40 méterre a házától kiszállt. Mielőtt a telefonja lemerült, állítólag hangüzenetet küldött egy barátjának, de az alig volt érthető.

A nyomozók szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy megcsúszott és megfulladt.

December 22-én, hétfőn boncolást végeznek, hogy megállapítsák, vízbe fulladt-e vagy más okból halt meg. A férfi, aki hazavitte, a hatóságoknak azt mondta, hogy Dario maga kérte, hogy a háza előtt tegyék ki.

Giuseppe Ferrando ügyész azt mondta:

Még korai lenne bármit is mondani, és a nyomozás ebben a szakaszban nincsenek gyanúsítottak.

A hatóságokat Dario szülei értesítették, akik aggódni kezdtek, amikor szombaton hajnali 2 óra előtt nem érte el a fiát telefonon. Lorena így nyilatkozott:

– Soha nem csinál ilyet.

Furcsa módon a megtalálásának helyszíne – egy autópálya kijáratának közelében – körülbelül 2,5 mérföldre van attól a helytől, ahol Novarában kirakták. Néhány tanú arról számolt be, hogy aznap este látták az autópálya felé sétálni.

Marina Chiarelli, a család barátja, Dario szülei nevében azt mondta:

Mindannyian próbáljuk megérteni, mi történt, de ami egyértelműnek tűnik, az az, hogy ez nem szándékos cselekedet volt.

Vasárnap este, a Novara FC és az Ospitaletto közötti Serie C labdarúgó-mérkőzés előtt, a novarai Piola stadionban egy perc néma csenddel emlékeztek Dariora - írja a Daily Star.