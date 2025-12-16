Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Epres Panni fotóit ünneplik a sztárok, még Buzsik Borka is reagált

Epres Panni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 16:30
karácsonyBuzsik Borka
Odáig vannak a rajongók a gyönyörű modell új fotójáért. Epres Panni már teljesen ünnepi lázban ég.

Mindenki izgatottan várja már a karácsonyt és nincs ez másként Epres Pannival sem. A népszerű modell egy igazán meghitt, ünnepi hangulatú fotósorozattal lepte meg rajongóit, amelyen fotók és videók is helyet kaptak. A felvételek alapján az évzáró karácsonyi eseményeken semmiben sem volt hiány: a fények, az elegancia és a jókedv mind hozzájárultak a varázslatos hangulathoz. A bejegyzés hatalmas sikert aratott, közel kétezren kedvelték, a kommentek pedig csak úgy záporoztak.

Epres Panni már karácsonyi lázban ég
Fotó: ISZA FERENC

Epres Panni tündökölt az estén

A képeken is jól látszik, hogy Epres Panni remek hangulatban volt: finomakat ettek, és még egy hatalmas ajándékot is kapott. A modellről egyszerűen sugárzott a boldogság. Az estére egy fekete kosztümben – zakóban és nadrágban – jelent meg, amelyet rózsaszín táskával és cipővel tett igazán nőiessé.

A képeket IDE kattintva tekintheted meg. 

A fotókat pedig elárasztották a jókívánságok és a dicserő szavak. 

Te is egy karácsonyi fény vagy nekünk

- írta az egyik kommentelő. 

Tökéletes és gyönyörű szép!

- szólt hozzá egy másik rajongó. 

A bejegyzést a sztárvilág számos ismert alakja is kedvelte. Többek között a modell és influenszer Bíró Bea, a zenész Cserpes Laura, valamint Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is lájkolta a posztot. Ami nem meglepő, hiszen ők ketten jó barátságot ápolnak

 

