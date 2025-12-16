Epres Panni fotóit ünneplik a sztárok, még Buzsik Borka is reagált

Mindenki izgatottan várja már a karácsonyt és nincs ez másként Epres Pannival sem. A népszerű modell egy igazán meghitt, ünnepi hangulatú fotósorozattal lepte meg rajongóit, amelyen fotók és videók is helyet kaptak. A felvételek alapján az évzáró karácsonyi eseményeken semmiben sem volt hiány: a fények, az elegancia és a jókedv mind hozzájárultak a varázslatos hangulathoz. A bejegyzés hatalmas sikert aratott, közel kétezren kedvelték, a kommentek pedig csak úgy záporoztak.

Epres Panni már karácsonyi lázban ég

Fotó: ISZA FERENC

Epres Panni tündökölt az estén

A képeken is jól látszik, hogy Epres Panni remek hangulatban volt: finomakat ettek, és még egy hatalmas ajándékot is kapott. A modellről egyszerűen sugárzott a boldogság. Az estére egy fekete kosztümben – zakóban és nadrágban – jelent meg, amelyet rózsaszín táskával és cipővel tett igazán nőiessé.

A képeket IDE kattintva tekintheted meg.

A fotókat pedig elárasztották a jókívánságok és a dicserő szavak.

Te is egy karácsonyi fény vagy nekünk

- írta az egyik kommentelő.

Tökéletes és gyönyörű szép!

- szólt hozzá egy másik rajongó.

A bejegyzést a sztárvilág számos ismert alakja is kedvelte. Többek között a modell és influenszer Bíró Bea, a zenész Cserpes Laura, valamint Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is lájkolta a posztot. Ami nem meglepő, hiszen ők ketten jó barátságot ápolnak.