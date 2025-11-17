14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Weöres Szabolcs és Berenice Charrez sikeresen célba értek a Transat Café Lor Alanti-óceánt átszelő vitorlásversenyen

siker
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 16:49 / FRISSÍTÉS: 2025. november 17. 16:59
vitorlásvitorlásverseny
20 nap 4 óra 23 perc 6 másodperc vitorlázás után Weöres Szabolcs, oldalán Berenice Charrez-zel, sikeresen befutott a világ egyik legkeményebb Atlanti-óceánt átszelő versenyén, a Transat Café Lor-on.

A befutó különleges mérföldkő a Szabi Ocean Racing történetében. Weöres Szabolcs a 2024-es Vendée Globe feladására kényszerült, ám elhivatottsága és kitartása azóta is töretlen. Változatlan céllal készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a Vendée Globe-on, a világ legnehezebb szóló földkerülő vitorlásversenyén.

Weöres Szabol és Berenice Charrez

A Transat Café Lor a 2025-ös szezon háromból három teljesített versenye: a Brit-szigetek megkerülése után ez az atlanti átkelés is sikeresen zárult, és újabb értékes kvalifikációs pontokat hozott a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

A 14 eddigi átkelésem közül ez volt életem egyik legszebb és legösszetettebb átkelése. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél. Gyönyörű napfelkeltéket és naplementéket láttunk. Berenice-szel végig jó hangulatban dolgoztunk együtt, még a legnehezebb pillanatokban is meg tudtuk tartani a humort és a jókedvet a hajón. Nagyon jó kis csapatot alkottunk

 - jelentette ki Weöres Szabolcs.

A Transat Café Lor után Szabolcs visszavitorlázik Európába a hajóval, és megkezdi a felkészülést a 2026-os szezonra. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu