Örök hűséget fogatott egymásnak a magyar sztárpár

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 08:15
Egy mesébe illő kastélyban mondta ki a boldogító igent az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett kerékpáros és párja. Vas Kata Blanka és újdonsült férje, Szabó Miklós hosszú évek óta egymás támaszai és most véglegesen összekötötték az életüket.

Október 18-án, a szlovákiai Bélai Kastélyban mondta ki a boldogító igen az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett kerékpáros Vas Kata Blanka és párja, Szabó Miklós. A nagy nap emlékét egy-egy fotóval örökítették meg a közösségi oldalukon.

Vas Kata Blanka a közösségi médiában posztolt arról, hogy nemrég férjhez ment Fotó: Alex Broadway

Vas Kata Blanka Instagramon közölte a nagy hírt 

 

„2025.10.18. – Egy nap tele szeretettel, örömmel és felejthetetlen pillanatokkal”

 – írta Vas Blanka Instagram-posztjában.

A sportoló korábban már beszélt arról, milyen fontos szerepet játszik Miklós a pályafutásában és az életében.

Miki, a kedvesem és a családja teljes mellszélességgel mellettem állnak, támogatnak. Miki különben felvidéki magyar srác, Pozsonyban lakik

- mondta még a tokiói olimpia után, amikor negyedik helyen végzett a hegyi kerékpárosok mezőnyében. Hozzátette: a legerősebb pillanatokban és a legnehezebb helyzetekben is számíthatott párja támogatására, aki szerelőként segítette őt a versenyeken.

 

