Örök hűséget fogatott egymásnak a magyar sztárpár

Október 18-án, a szlovákiai Bélai Kastélyban mondta ki a boldogító igen az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett kerékpáros Vas Kata Blanka és párja, Szabó Miklós. A nagy nap emlékét egy-egy fotóval örökítették meg a közösségi oldalukon.

Vas Kata Blanka a közösségi médiában posztolt arról, hogy nemrég férjhez ment Fotó: Alex Broadway

Vas Kata Blanka Instagramon közölte a nagy hírt

„2025.10.18. – Egy nap tele szeretettel, örömmel és felejthetetlen pillanatokkal”

– írta Vas Blanka Instagram-posztjában.

A sportoló korábban már beszélt arról, milyen fontos szerepet játszik Miklós a pályafutásában és az életében.

Miki, a kedvesem és a családja teljes mellszélességgel mellettem állnak, támogatnak. Miki különben felvidéki magyar srác, Pozsonyban lakik

- mondta még a tokiói olimpia után, amikor negyedik helyen végzett a hegyi kerékpárosok mezőnyében. Hozzátette: a legerősebb pillanatokban és a legnehezebb helyzetekben is számíthatott párja támogatására, aki szerelőként segítette őt a versenyeken.