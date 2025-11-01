„Nem tudta feldolgozni a macskája elvesztését" - elhunyt az ismert testépítő

A 11-szeres bajnok testépítő, Ricardo Nolasco dos Santos édesanyja, Iva Nolasco elárulta, fia képtelen volt feldolgozni Baku nevű macskája elvesztését - írja a Daily Mail. A férfi a következő egy hétben mélyen maga alatt volt, „érzelmi stressz” alatt állt. Október 4-én agyvérzést kapott, majd kórházba került.

Nem tudta feldolgozni a macskája elvesztését a testépítő bajnok Fotó: Pexels illusztráció

Baku macska elment, és nincs olyan világ, ahol ti ketten nem vagytok együtt.

- üzente az édesanya a fiának a tragédia után.

Menyasszonyával, Sabrina Wollmannel négy éve voltak együtt, a nő a férfi halála után az Instagramon búcsúzott.

Ha előre tudtam volna, hogy így fog végződni az életünk, akkor is újra veled lennék, mert ez volt életem legjobb négy éve, és tudom, hogy a tiéd is. A következő életben találkozunk, szerelmem

- írta Sabrina, aki hozzátette, a kórházba szállítás előtt férje fejfájásra panaszkodott, rohamok jelentkeztek nála, majd agyvérzést kapott. A kórházban agyi léziót diagnosztizáltak nála.