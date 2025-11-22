Fekete szombat: újabb magyar legenda távozott

Elhunyt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.
A Magyar Erőemelő Szövetség közösségi oldala szombaton emlékeztetett, hogy az 58 éves korában elhunyt Mészáros 445 kilogrammos teljesítménye felhúzásban jelenleg is érvényben lévő világcsúcs.
A szombathelyi sportoló a Haladás VSE színeiben érte el sikereit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.