Fekete szombat: újabb magyar legenda távozott

Elhunyt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.

A Magyar Erőemelő Szövetség közösségi oldala szombaton emlékeztetett, hogy az 58 éves korában elhunyt Mészáros 445 kilogrammos teljesítménye felhúzásban jelenleg is érvényben lévő világcsúcs.

A szombathelyi sportoló a Haladás VSE színeiben érte el sikereit.