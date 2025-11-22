Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fekete szombat: újabb magyar legenda távozott

Mészáros Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 20:52
A szombathelyi sportoló a Haladás VSE színeiben érte el sikereit.
N.T.
A szerző cikkei

Elhunyt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.

A Magyar Erőemelő Szövetség közösségi oldala szombaton emlékeztetett, hogy az 58 éves korában elhunyt Mészáros 445 kilogrammos teljesítménye felhúzásban jelenleg is érvényben lévő világcsúcs.

A szombathelyi sportoló a Haladás VSE színeiben érte el sikereit.

