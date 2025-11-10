Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Játékosok és edzők generációinak életére volt hatással" - Elhunyt Lenny Wilkens, az NBA legsikeresebb edzője

NBA
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 11:35
gyászedző
Nevéhez számtalan siker fűződik, játékosként és edzőként is legendává vált.
CJA
A szerző cikkei

Elhunyt Lenny Wilkens, az NBA legsikeresebb edzője. A 88 éves legendát a liga történetének egyik legtöbb győzelmet arató alakjaként tartják számon.

Elhunyt Lenny Wilkens, az NBA legsikeresebb edzője
Elhunyt Lenny Wilkens, az NBA legsikeresebb edzője Fotó: AFP

Fiatalként vált legendás játékossá Lenny Wilkens

Lenny Wilkens 1937-ben született New Yorkban. Gyermekkora nem volt könnyű: édesapját ötéves korában elvesztette, édesanyja pedig templomokban vállalt munkát, hogy eltartsa a családot. Egy brooklyni középiskolában kezdett el kosárlabdázni, de egy időre abbahagyta a játékot, amikor a családnak pénzre volt szüksége, és dolgozni kezdett. Később egy egyetemi edző ösztöndíjának köszönhetően tért vissza a pályára.

Wilkens rövid idő alatt kiemelkedő játékos lett. Ő volt az első az iskolája történetében, akinek visszavonultatták a mezszámát és 2006-ban beiktatták a College Basketball Hall of Fame-be is. 

Az NBA-ben 15 szezonon át szerepelt, ezalatt kilencszer választották be az All-Star csapatba. Kiváló védekezéséről volt ismert, és büszkén vallotta, hogy mindig az ellenfelek legjobb játékosait szerette megállítani.

Wilkens lett az NBA legsikeresebb edzője

Edzőként is maradandót alkotott: az NBA történetében a harmadik legtöbb győzelemmel büszkélkedhet, pályafutása során 1332 sikert könyvelhetett el. 1979-ben a Seattle SuperSonics csapatát is bajnoki címre vezette. 

1986-ban a Cleveland Cavaliers vezetőedzője lett, majd 1993-ban távozott a posztról. Edzői karrierjét 2005-ben fejezte be, a New York Knicks csapatánál.

Lenny Wilkens a James Naismith Kosárlabda Hírességek Csarnokába kétszer is bekerült: 1989-ben játékosként, 1998-ban pedig edzőként. Emellett segédedzőként tagja volt az 1992-es barcelonai olimpián aranyérmet szerző amerikai Dream Team-nek is.

Számtalan fiatal, valamint játékosok és edzők generációinak életére volt hatással, és ezt integritással és igazi klasszissal tette

- mondta Adam Silver, az NBA elnöke a vasárnapi közleményében.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu