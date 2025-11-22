Gyászba borult a hazai ökölvívás, meghalt a mester

A Tatabányai Sport Club mély megrendüléssel tudatja, hogy szeretett ökölvívó edzőnk, Kardos József tragikus hirtelenséggel elhunyt – szúrta a Kemma a Tatabányai Sport Club szomorú bejegyzését. Az ismert tatabányai ökölvívó edző szíve örökké megszűnt dobogni.
A Tatabányai Sport Club Facebook posztja így szól:
A Tatabányai Sport Club mély megrendüléssel tudatja, hogy szeretett ökölvívó edzőnk, Kardos József tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünk a családnak és mindazoknak, akik szerették. Nyugodjon békében!
A bejegy alatt pillanatok alatt megjelentek a részvét nyilvánító hozzászólások is. Kardos József halálának oka egyelőre nem ismert.
