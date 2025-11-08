Gyász: Meghalt Dérer István

Dérer István 1989-től kezdett el foglalkozni a horgászvizek és a vízparti élővilág ügyeivel. 1999-től a Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület elnöke volt, 2014-től pedig a MOHOSZ országos választmányának tagjaként, majd elnökhelyettesként segítette a szövetség munkáját.