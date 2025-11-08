Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Gyász: Meghalt Dérer István

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 16:23
Dr Dérer Istvánhorgászat
Mély megrendüléssel és együttérzéssel tudatta a hírt a Magyar Országos Horgász Szövetség. Elhunyt Dr. Dérer István.
Méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt Dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója. A szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később adnak tájékoztatást – közölte az Origo.

Gyász: Dr. Dérer István
Méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt Dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese / Fotó: Pexels illusztráció

Mély megrendüléssel és együttérzéssel tudatjuk, hogy Dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója, méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt. A MOHOSZ saját halottjának tekinti. A család fájdalmában osztozunk

– olvasható a MOHOSZ közleményében. A temetés részleteiről későbbre ígértek tájékoztatást.

Dérer István 1989-től kezdett el foglalkozni a horgászvizek és a vízparti élővilág ügyeivel. 1999-től a Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület elnöke volt, 2014-től pedig a MOHOSZ országos választmányának tagjaként, majd elnökhelyettesként segítette a szövetség munkáját.

 

 

