Gyász: Meghalt Dérer István

Méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt Dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója. A szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később adnak tájékoztatást – közölte az Origo.
Mély megrendüléssel és együttérzéssel tudatjuk, hogy Dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója, méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt. A MOHOSZ saját halottjának tekinti. A család fájdalmában osztozunk
– olvasható a MOHOSZ közleményében. A temetés részleteiről későbbre ígértek tájékoztatást.
Dérer István 1989-től kezdett el foglalkozni a horgászvizek és a vízparti élővilág ügyeivel. 1999-től a Bátonyterenye–Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület elnöke volt, 2014-től pedig a MOHOSZ országos választmányának tagjaként, majd elnökhelyettesként segítette a szövetség munkáját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.