„Még most is felfoghatatlan" - a világ legerősebb bajnokságába szerződött a magyar tehetség

A 16 éves tehetség, Morua Márkó az első magyar játékos, aki szerződést kapott az MLB-be. És hogy honnan indult ez az egész? Egy igazi családi történetből. A Morua családnál a baseball nem hobbi – életforma. Az édesapa, Morua Roberto mindig arról álmodott, hogy egyszer Amerikában játszhat. Ő viszi a hátán az Óbudai Baseball és Softball SE-t, egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Két fia, Márkó és Martin, gyakorlatilag ebbe a sportágba nőttek bele.

Morua Márkó álma valóra vált Fotó: Morua Márkó

„Ötéves korom óta a pályán vagyok, hiszen apukám volt az edző, és az övé a baseballpálya. Tizenkét évet edzettem vele minden nap” – mondta a Borsnak a 16 éves Márkó, aki most ugyanazon a pályán üt 110 méteres home runokat (a baseballban ez az a találat, amikor az ütőjátékos a labdát a pályán kívülre üti, és pontot szerez), ahol kisgyerekként még homokozott. A nagy áttörés 12 évesen jött Tenerifén, egy nemzetközi tornán, ahol felfedezték. Innen jött a költözés Spanyolországba, két év profi edzés, majd irány Dominika, ahol a világ összes MLB-be tartó elkapója (catcher) közül mindössze 150 kap szerződést évente – és közéjük került be Márkó.

Morua Márkó már Padres mezben készül

Most is a San Diego Padres szerelésében vagyok. Hihetetlen érzés, hogy ennek a csapatnak lehetek a tagja. Gyerekkori álmom vált valóra. Ötévesen is erről álmodoztam, hogy egyszer egy nagy amerikai csapat hív majd

– meséli.

Családi fotó: balról Martin, Roberto és Márkó

Az apuka is nehezen találja a szavakat:

Még most is felfoghatatlan. Büszkeséggel tölt el, hogy a fiaim milyen komoly szintre jutottak. Márkó kapta most a szerződést, de a nagyobbik fiam szintén hasonló célokért dolgozik Dominikán. Én is végigbaseballoztam az életem, de amit ők elértek, az álomszerű.

Morua Márkó januárban költözik be a San Diegó-i edzőkomplexumba, hogy a világ legjobbjai között készüljön a júniusban induló idényre. Addig rengeteg edzés, fókusz, fegyelem – és némi nosztalgia az óbudai távhőközpont és a kilátótorony árnyékában.

„Hiányozni fog ez a hely, de most valóra akarom váltani az álmaimat. Magyar játékos még soha nem kapott ilyen szerződést – megtiszteltetés, hogy én lehetek az első.”