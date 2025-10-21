„Még most is felfoghatatlan" - a világ legerősebb bajnokságába szerződött a magyar tehetség

A 16 éves tehetség, Morua Márkó az első magyar játékos, aki szerződést kapott az MLB-be. És hogy honnan indult ez az egész? Egy igazi családi történetből. A Morua családnál a baseball nem hobbi – életforma. Az édesapa, Morua Roberto mindig arról álmodott, hogy egyszer Amerikában játszhat. Ő viszi a hátán az Óbudai Baseball és Softball SE-t, egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Két fia, Márkó és Martin, gyakorlatilag ebbe a sportágba nőttek bele.
„Ötéves korom óta a pályán vagyok, hiszen apukám volt az edző, és az övé a baseballpálya. Tizenkét évet edzettem vele minden nap” – mondta a Borsnak a 16 éves Márkó, aki most ugyanazon a pályán üt 110 méteres home runokat (a baseballban ez az a találat, amikor az ütőjátékos a labdát a pályán kívülre üti, és pontot szerez), ahol kisgyerekként még homokozott. A nagy áttörés 12 évesen jött Tenerifén, egy nemzetközi tornán, ahol felfedezték. Innen jött a költözés Spanyolországba, két év profi edzés, majd irány Dominika, ahol a világ összes MLB-be tartó elkapója (catcher) közül mindössze 150 kap szerződést évente – és közéjük került be Márkó.
Most is a San Diego Padres szerelésében vagyok. Hihetetlen érzés, hogy ennek a csapatnak lehetek a tagja. Gyerekkori álmom vált valóra. Ötévesen is erről álmodoztam, hogy egyszer egy nagy amerikai csapat hív majd
– meséli.
Az apuka is nehezen találja a szavakat:
Még most is felfoghatatlan. Büszkeséggel tölt el, hogy a fiaim milyen komoly szintre jutottak. Márkó kapta most a szerződést, de a nagyobbik fiam szintén hasonló célokért dolgozik Dominikán. Én is végigbaseballoztam az életem, de amit ők elértek, az álomszerű.
Morua Márkó januárban költözik be a San Diegó-i edzőkomplexumba, hogy a világ legjobbjai között készüljön a júniusban induló idényre. Addig rengeteg edzés, fókusz, fegyelem – és némi nosztalgia az óbudai távhőközpont és a kilátótorony árnyékában.
„Hiányozni fog ez a hely, de most valóra akarom váltani az álmaimat. Magyar játékos még soha nem kapott ilyen szerződést – megtiszteltetés, hogy én lehetek az első.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.