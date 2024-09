„A sportolók pályafutása is véges” – újra Magyarországon a Liu testvérek

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor újra Magyarországra érkeztek egy egészen különlegesen alkalomból. A rövidpályás gyorskorcsolyában kétszeres, illetve egyszeres olimpiai bajnok sportolók a Debreceni Egyetem tanévnyitóján jártak, ahol átvehették a diplomájukat, amit marketing szakon szereztek.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor visszatértek Magyarországra Fotó: Xinhua via AFP

Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat, nagyon élveztem a Debreceni Egyetem képzését, a tanárainknak pedig külön köszönet ezért a mérföldkőért

– mondta Liu Shaolin Sándor, a beszámoló a haon oldalán jelent meg. „Úgy érzem, hogy egy cég esetében a marketing a leggyorsabban fejlődő ágazat, ezt tartottam a legizgalmasabbnak. A jövőben még néhány évet tanulni fogok a Debreceni Egyetemen, ennek nagyon örülök és remélem, a jövőben fogjuk tudni alkalmazni a sport utáni években is.”

Liu Shaoang az őket segítő tanároknak is külön köszönetet mondott. „A mentoraink nélkül az elején nem igazán tudtuk volna, hogyan induljunk el, de már akkoriban is segítettek. Az ő érdemük is, hogy ma itt állhatunk. Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges. Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezen kívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni” – mondta Liu Shaoang.

Rég jártak Magyarországon Liuék

Tavaly júliusban a Liu fivérek nagyapja, Szabó Sándor a Ripostnak elárulta, hogy személyesen húsvétkor találkozott a ma már kínai színekben versenyző sportolókkal. Akkor annyit elárult, hogy 2024 elejére tervben van egy újabb személyes összejövetel, ám azt is kijelentette, hogy arra nem biztos, hogy Magyarországon kerül majd sor.