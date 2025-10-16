Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Falja a nőket, még David Beckham húgával is összejött a focivilág fenegyereke

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 09:00
Habzsolja az életet az angol labdarúgó-válogatott korábbi csatára. Jermaine Defoe a Premier League-ben 162 gólt szerzett egykori kiválóság még David Beckham húgával, Joanne-nal is összejött.
Popsztárok, modellek, szépségkirálynők valamennyien kedvelték a West Ham Unitedben, Tottenhamben, Portsmouth-ban és Sunderlandben szerepelt egykori 57-szeres válogatott futballistát, Jermaine Defoe-t, aki még Joanne Beckhammel is összejött - írja a Daily Star. David Beckham húgával 2001 és 2003 között volt együtt, a csatár akkor éppen a West Hamben játszott. A lap úgy tudja, Defoe aztán inkább a karrierjére akart koncentrálni, ezért véget vetett a kapcsolatuknak. Joanne akkoriban fodrászként dolgozott.

Jermaine Defoe
Jermaine Defoe-t mindig szép nők vették körül / Fotó: Dave Benett

Jermaine Defoe falja a nőket

Defoe a szakítás után három évvel eljegyezte Charlotte Mears modellt, de a házasságból nem lett semmi. Mearst követte Danielle Lloyd Playboy-modell, majd a Miss Wales-győztes Imogen Thomasnak a fejét csavarta el. Aztán sorra jött a többi modell, a 43 esztendős Defoe-t ezen a nyáron Farran Tomlinnal látták együtt, amint éppen törökországi vakációra utaztak. Az angol futball fenegyereke tehát 43 évesen sem lassít...

 

