Falja a nőket, még David Beckham húgával is összejött a focivilág fenegyereke

Popsztárok, modellek, szépségkirálynők valamennyien kedvelték a West Ham Unitedben, Tottenhamben, Portsmouth-ban és Sunderlandben szerepelt egykori 57-szeres válogatott futballistát, Jermaine Defoe-t, aki még Joanne Beckhammel is összejött - írja a Daily Star. David Beckham húgával 2001 és 2003 között volt együtt, a csatár akkor éppen a West Hamben játszott. A lap úgy tudja, Defoe aztán inkább a karrierjére akart koncentrálni, ezért véget vetett a kapcsolatuknak. Joanne akkoriban fodrászként dolgozott.
Defoe a szakítás után három évvel eljegyezte Charlotte Mears modellt, de a házasságból nem lett semmi. Mearst követte Danielle Lloyd Playboy-modell, majd a Miss Wales-győztes Imogen Thomasnak a fejét csavarta el. Aztán sorra jött a többi modell, a 43 esztendős Defoe-t ezen a nyáron Farran Tomlinnal látták együtt, amint éppen törökországi vakációra utaztak. Az angol futball fenegyereke tehát 43 évesen sem lassít...
