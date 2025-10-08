Olyan beteg a Fradi edzője a kupadöntő előtt, hogy edzést sem tudott tartani

A hétfői edzést is kénytelen volt kihagyni a magyar bajnok, BL-győztes, Magyar Kupát őrző Fradi szakvezetője, Nyéki Balázs. A Fradi vízilabdacsapata szerda este (20.00, Tv: M4 Sport) az olasz Pro Recco elleni Európai Szuperkupáért harcol meg.

A Fradi vízilabdacsapatának edzője lázas beteg Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nyéki a Borsnak beszélt a kálváriájáról.

A múlt hét végén kapott el a vírus, ami lázzal jár. Már javulok, és remélem, hogy szerda este ottlehet az uszodában. Afelől nincs kétségem, hogy Korényi Balázs kollégám kiválóan helyettesített

– nyilatkozta Nyéki, aki a Bajnokok Ligája-diadalt értékesebbnek tartja a Szuper Kupánál. Emlékeztető gyanánt felelevenítette, hogy a két együttes a közösen eltöltött new yorki sportág-népszerűsítő napok során kétszer megmérkőzött egymással; egyszer az itáliai, egyszer pedig a magyar csapat nyert.

Az Amerikában szerzett információink kétségkívül segítenek, bár pontosan tudom, hogy a reccóiak a klub financiális összeomlását követően ismét a világ legjobbjai közé sorolandók. Pénzügyi tekintetben egyenesbe jöttek, amire igazolás, hogy Álvaro Granadost képesek voltak megvásárolni. A spanyol pólós magában hordozza egy profi sztár valamennyi előnyös, és kevésbé pozitív ismérvét. Értem ez alatt azt, hogy nem is olyan ritkán szeret egyénieskedni, minden áron gólt szerezni, amit viszont a társai nem mindig vesznek jó néven.

Mandics és Manhercz a Fradi vízilabdacsapatának ásza

Ha az itáliaiak Granadosra, mi viszont a szerb Dusan Mandicsra támaszkodhatunk, vetettük fel.

"És Mandicson kívül Manhercz Krisztiánra. Utóbbi Granadoshoz hasonlóan gólveszélyes, mindamellett hasznosan bekapcsolódik a csapatmunkába."

– mondta a tréner, aki a sérüléséből visszatérő kapusnak, Vogel Somának is esélyt adhat.

A múlt héten a spanyol Barcelonatával gyakoroltunk Budapesten. A négy tréningmeccs közül az egyiken a kapuban állt, és utólag nem panaszkodott. Azt tervezem, hogy az első két negyedben lehetőséget kap, majd a továbbiakról mutatott formája alapján döntök

– válaszolta a szakember, aki bízik abban, hogy a Fradi nyeri meg a Szuperkupát.