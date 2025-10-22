BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Meglátta a kislányát a kivetítőn, zokogásban tört ki a pályán a világsztár - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 16:30
A csapatváltás óta először tért vissza Bostonba a kiváló hokis. Brad Marchand olyan fogadtatásban részesült, hogy nem tudta visszatartani a könnyeit.
Próbálta visszatartani a könnyeit, de egy ponton minden átszakadt. Brad Marchand, a Florida Panthers hokisa magyar idő szerint szerdán hajnalban visszatért korábbi sikerei színhelyére, Bostonba, ahol 16 éven át játszott. A helyi arénában az első harmad közepén emlékvideóval kedveskedtek neki, amit meccs közben játszottak le. Közel öt percen át állt a játék, a bostoni közönség felállva ünnepelte egykori kedvencét. Marchand a meccs után bevallotta, igyekezett nem sírni, de hiába.

Brad Marchand (középen) sírva fakadt a kispadon
Brad Marchand (középen) sírva fakadt a kispadon Fotó: Maddie Meyer

Brad Marchand óriási kedvenc volt Bostonban

Próbáltam nem sírni, legalábbis ezt akartam. Aztán megláttam a gyerekeimet a képernyőn, és az úgy hatott rám, mint egy tonna tégla. Az emlékek, az érzelmek, az évek, és a hihetetlen pillanatok... Egyszerűen csak ömlöttek az emlékek. Egy rövid felvétel, egy ilyen videóklip elég, és minden visszatér. Annyira büszke voltam, és vagyok, hogy itt játszottam, részese lehettem ennek a klubnak, hogy egyszerűen nem tudtam visszatartani az érzelmeimet. Nagyon sokat jelentett nekem

 - vallotta be Marchand, aki idén márciusban, 16 bostoni szezon után került a Floridához, amellyel júniusban elhódította a Stanley Kupát. Bostonban korábban 1090 meccsen 422 gólt szerzett, és 554 gólpasszt adott - írja az NHL hivatalos oldala.

 

