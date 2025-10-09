Szívszorító, mit írt ki halála előtt a Facebookra a híresség 17 évesen elhunyt fia

Előkerült a néhai bokszlegenda, Arturo Gatti fiának egyik utolsó bejegyzése. Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a 2009-ben elhunyt kanadai sportoló legidősebb gyermeke, a 17 éves Arturo Gatti Jr. öngyilkosságot követett el. A hírek szerint felakasztva talált rá a szomszéd egy lakásban Mexikóban – ahol édesanyjával, Amanda Rodrigues-szel nyaralt a halála előtt.
A 17 éves fiú nagy vágya volt, hogy apja nyomdokaiba lépjen a bokszvilágban. Amikor idősebb Arturo Gatti meghalt – a hatóságok az ő halálát is öngyilkosságnak minősítették – Mike Tyson megígérte, hogy gondoskodik a fiúról. Gatti Jr. pedig ennek megfelelően idén nagy mérföldkőhöz is érkezett a karrierjében, megnyílt számára a lehetőséget arra, hogy mielőtt profi lesz, indulhasson az olimpián. Az erről szóló dokumentum kézhezvétele után egy szívszorító bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a népszerű Disney-film, Az Oroszlánkirály szereplőit idézte meg.
Szimba megkapta az útlevelét, Mufasa (idősebb Gatti) örökségével együtt. Az örökség tovább él. Éljen a király!
– idézi a 17 éves fiú bejegyzését a SportBible.
Fiatalabb Gatti hozzátette, senki és semmi nem állíthatja meg azt, amit Isten eltervezett számára.
A nagyságra törekszem, bármi történjék is
– fogalmazott akkoriban Arturo Gatti Jr.
A fiú halálhíre az egész bokszvilágot megrázta, rengeteg gyászolják.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
