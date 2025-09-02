Elhunyt a magyar világbajnok sportoló

Életének 71. évében elhunyt Takács János, világbajnok sportoló, BEK- és ETTU-kupa-győztes, valamint tizenegyszeres magyar bajnok asztaliteniszező. A hírt a Magyar Asztalitenisz-szövetség közölte, amely – Kovacsics Imre elnök szavai szerint – saját halottjának tekinti a sportág legendás alakját. Takács János tagja volt az 1979-ben világbajnoki címet szerző magyar aranycsapatnak, emellett klubszinten is kiemelkedő sikereket ért el, hozzájárulva a magyar asztalitenisz nemzetközi hírnevének öregbítéséhez. Halála pótolhatatlan veszteség a magyar sport számára.