Elhunyt a magyar világbajnok sportoló

Takács József
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:35
elhunytasztalitenisz
Gyászol a magyar sport világ: elhunyt Takács János, az 1979-es világbajnok asztaliteniszcsapat tagja. A Magyar Asztalitenisz Szövetség keddi közleményében tudatta, hogy saját halottjának tekinti a világbajnok sportolót.

Életének 71. évében elhunyt Takács János, világbajnok sportoló, BEK- és ETTU-kupa-győztes, valamint tizenegyszeres magyar bajnok asztaliteniszező. A hírt a Magyar Asztalitenisz-szövetség közölte, amely – Kovacsics Imre elnök szavai szerint – saját halottjának tekinti a sportág legendás alakját. Takács János tagja volt az 1979-ben világbajnoki címet szerző magyar aranycsapatnak, emellett klubszinten is kiemelkedő sikereket ért el, hozzájárulva a magyar asztalitenisz nemzetközi hírnevének öregbítéséhez. Halála pótolhatatlan veszteség a magyar sport számára. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
