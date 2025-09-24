Külföldön ért el zajos sikert a magyar olimpiai bajnok

Nem tud elszakadni a kenusporttól Pulai Imre. A 2000-es, Sydney-ben rendezett olimpián Novák Ferenc társaságában a kenu kettesek 500-as távján aranyérmes kiválóságot Görögországban folyamatosan istenítik, tudniillik Sztefanosz Dimopulosz neki köszönheti második helyezését a milánói vb-n.

Pulai Imre a mai napig készít fel kenusokat Fotó: Földi Imre

Pulai Imre itthon is népszerű, több tanítványa is van.

Görögországban Dimo megkeresett, ezért összeállítottam számára egy felkészülési tervet, amit alkalmazva másodikként zárt 500–on

– mondta Pulai Imre, akinek világraszóló eredményeire szerencsére idehaza is emlékeznek, ezért keresik lépten-nyomon a szülők azzal, hogy oktassa csemetéjüket. Egyikük, Herk László ifjúsági Eb-t nyert, vele Pulai már hosszabb ideje foglalkozik a Gubacsi hídfőnél lévő Duna-szakaszon, és folyamatosan jönnek más fiatal srácok is. E „magánképzésnek” hamarosan vége, tudniillik Örökség SE néven hamarosan bejegyzik a Pulai neve fémjelezte egyesületet, ahová várják majd a tehetségeket.

Pulai Imre büszke a magyar kenusokra

Ami pedig a milánói vb-n szerzett két magyar aranyérmet, illetve további dobogós helyezéseket illeti, olimpiai bajnokunk megjegyezte: a női és férfi négyes eredménye valóban fantasztikus, azt kívánja, csak ezzel a lendülettel folytassák tovább a lapátolást. Hozzáfűzte, a kenusportban egyre kevesebb az induló a világversenyeken, míg az idei vb-n elég volt egy jól sikerült selejtező-futam, ami egyből döntőt ért, addig az ő idejükben két-három rostálón is át kellett esniük.

"Milánóban az 1000 méteren Adolf Balázs 3:49.40 perces idővel szerzett bronzérmet, ami korábban kevés lett volna a dobogóhoz"

– így Pulai, majd rátért arra, hogy a kenusportban a felkészítő klubedzőktől függ a siker, és a szövetségi kapitány jó szeme szükséges ahhoz, hogy ütőképes legyen a csapathajó. A nagy bajnok nem ért egyet azzal, hogy a kajak és kenu szakágban külön szövetségi kapitányt alkalmaznak.

Közös szakvezetőre lenne szükség, amint egykoron volt. Arra a tisztségre a Dániából hazatért, jelenleg Sukorón dolgozó Bakó Zoltánt tartanám a legrátermettebbnek

- állt elő ötletével.









