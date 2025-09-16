Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Gabi, Erdei Madár és Curtis is nemes ügyhöz adta a nevét

celebek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 18:10
Erdei ZsoltgyermekkórházTóth GabijótékonyságFarkas PéterCurtis
Az Országos Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület támogatói szerződést kötött a Heim Pál Gyermekkórházzal. Ennek eredményeként szombaton két teherautónyi ajándék érkezik az egészségügyi intézménybe neves előadók és sportemberek kíséretében.
(s)
A szerző cikkei

Felszabadultan örülhet négyszáz csöppség a Heim Pál Kórházban és annak Madarász Viktor utcai részlegében, tudniillik szombaton tízkor két teherautónyi jelentős élelmiszer-adomány érkezik az egészségügyi intézményekbe.

Tóth Gabi és Curtis is nemes ügy mellé
Tóth Gabi és Curtis is nemes ügy mellé állt Fotó: TV2

Simon Elemér, az Országos Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület vezetője elmondta, az ökölvívó Erdei Zsolt, Harcsa Norbert és Kótai Mihály mellett a birkózó ötkarikás bajnok Farkas Péter, továbbá az olimpián második helyezett Bárdosi Sándor társaságában Árpa Attila színművész is azok között lesz, akik személyes jelenlétükkel biztosítják a beteg gyerkőcök örömét, nem beszélve Tóth Gabi családjáról és Curtisről, aki a feleségével együtt látogat el vendégként a kórházakba.

Más ajándékok mellett hat mázsa zöldséget, rengeteg gyümölcsöt, húskészítményeket, tésztaféleségeket, konzervet és édességet kapnak a gyerekek, akik betegszobáikban elbeszélgethetnek neves látogatóikkal

- tudatta Simon Elemér a Borssal.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu