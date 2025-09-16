Tóth Gabi, Erdei Madár és Curtis is nemes ügyhöz adta a nevét

Felszabadultan örülhet négyszáz csöppség a Heim Pál Kórházban és annak Madarász Viktor utcai részlegében, tudniillik szombaton tízkor két teherautónyi jelentős élelmiszer-adomány érkezik az egészségügyi intézményekbe.

Tóth Gabi és Curtis is nemes ügy mellé állt Fotó: TV2

Simon Elemér, az Országos Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület vezetője elmondta, az ökölvívó Erdei Zsolt, Harcsa Norbert és Kótai Mihály mellett a birkózó ötkarikás bajnok Farkas Péter, továbbá az olimpián második helyezett Bárdosi Sándor társaságában Árpa Attila színművész is azok között lesz, akik személyes jelenlétükkel biztosítják a beteg gyerkőcök örömét, nem beszélve Tóth Gabi családjáról és Curtisről, aki a feleségével együtt látogat el vendégként a kórházakba.

Más ajándékok mellett hat mázsa zöldséget, rengeteg gyümölcsöt, húskészítményeket, tésztaféleségeket, konzervet és édességet kapnak a gyerekek, akik betegszobáikban elbeszélgethetnek neves látogatóikkal

- tudatta Simon Elemér a Borssal.