Szívet tépő vallomás, könnyezve tálalt ki súlyos betegségéről a világsztár sportolónő

Oszaka Naomi a női tenisz világelsője, évekig a világ legtöbbet kereső sportolónője volt (a több mint 23 millió dollár pénzdíjának a többszörösével gazdagodott), eddig négyszer nyert Grand Slam-tornát, ráadásul egy kétéves kislány anyukája. Most azonban, az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) előtt a 27 éves sztár elárulta: nemrég mély gödörben érezte magát, súlyos szülés utáni depresszióban szenvedett.
A haiti apától és japán anyától Oszakában született, de gyerekkora óta az Egyesült Államokban élő Oszaka számára még felidézni is fájó azt az időszakot. Miközben beszélt róla, könnybe lábadt szemmel kért kis szünetet, és kiment a teremből.
– Őszintén szólva nem igazán tudtam, hogyan kezeljem. Amikor 2022 végén megtudtam, hogy babát várok, sokan óvtak a szülés utáni időszaktól. De azt hittem, elkerülhetem a tüneteket, de ennek az ellenkezője történt – mondta a korábbi világelső, jelenleg a ranglistán 24. japán teniszezőnő, aki már korábban is többször volt depressziós.
A kis Shai születése után aztán hónapokig nem találta önmagát, és csak tavaly kezdett újra játszani.
Már azt sem tudtam, kicsoda vagyok. Olyan érzésem volt, hogy mindenki más továbbcsinálja és színes életet él, miközben az én életem szürke csapdába esett.
De semmiképpen sem akarom, hogy a lányom azt higgye, nem ő az életem legnagyobb ajándéka. Azt akarom, hogy lásson teniszezni. Ő inspirál arra, hogy folytassam –mondta Oszaka Naomi.
