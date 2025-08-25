Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Orvosi segítségre szorult a magyar teniszező, őszintén vallott pokoli fájdalmáról

Piros Zsombor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 11:44
Piros Zsombort két gyógyszer után is migrénes fejfájás gyötört.
A világranglistán 156. Piros Zsombor "korábban még sosem érzett fejfájással" küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának az első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától.

 

A magyar játékos pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkezett, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától.

"A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem" - fogalmazott a szövetség közösségi oldalán Piros Zsombor. 

"Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört."

A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni.

"Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni" - tette hozzá a 25 esztendős sportoló. "Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél."

Az év utolsó Grand Slam tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a magyarok közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.

 

