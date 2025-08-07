Kész, vége: visszavonult a világbajnok síelő, ez áll a háttérben

Bejelentette visszavonulását az osztrákok világbajnok alpesi sízője, Stephanie Venier.
Alig fél évvel a jövő évi téli olimpia előtt a 31 éves versenyző csütörtökön szülőhelyén, Oberperfussban jelentette be, hogy az idei Saalbachban rendezett világbajnokságon szuperóriás-műlesiklásban nyert aranyérme után befejezi profi pályafutását.
Venier saját bevallása szerint a vb-címe után már nem találta meg a szükséges motivációt ahhoz, hogy az edzéseken kínozza magát és hogy kihozza magából az utolsó "százalékokat". Karrierje legnagyobb sikerét követően az elmúlt szezon végén már nem versenyzett többet, és a tengerentúli világkupa-döntőt is ki kellett hagynia. A tiroli síelő 2017-ben szerzett egy vb-ezüstöt is lesiklásban, míg idén a csapatkombinációban bronzzal tette teljessé a medálgyűjteményét. A világkupa-sorozatban három futamon diadalmaskodott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.