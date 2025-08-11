AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Közleményt adott ki Kathi Béla özvegye, ezt kéri mindenkitől

Kathi Béla
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 10:28
özvegytemetés
Közleményt adott ki a gyászoló özvegy. Utolsó útjára kísérik a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Bélát.
B.
A szerző cikkei

Augusztus 29-én kísérik utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt testépítőt. Mint azt korábban megírtuk, a 46 éves  Kathi Béla Cipruson esett el biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak rá, a helyi rendőrség információi szerint a kerékpáron külsérelmi nyom nem volt látható.

Kathi Béla
Augusztus 29-én kísérik utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Bélát
Fotó: Kisalföld

Üzent Kathi Béla özvegye

Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát. Kérjük, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjetek tartózkodni, és adjunk teret a csendes búcsúnak

 - olvasható Kathi Béla özvegyének közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

A temetésre érkezőket arra kérik, hogy kegyeletüket 1 szál virággal róják le.

 

