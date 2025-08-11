Közleményt adott ki Kathi Béla özvegye, ezt kéri mindenkitől

Augusztus 29-én kísérik utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt testépítőt. Mint azt korábban megírtuk, a 46 éves Kathi Béla Cipruson esett el biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak rá, a helyi rendőrség információi szerint a kerékpáron külsérelmi nyom nem volt látható.

Augusztus 29-én kísérik utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Bélát

Fotó: Kisalföld

Üzent Kathi Béla özvegye

Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát. Kérjük, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjetek tartózkodni, és adjunk teret a csendes búcsúnak

- olvasható Kathi Béla özvegyének közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

A temetésre érkezőket arra kérik, hogy kegyeletüket 1 szál virággal róják le.