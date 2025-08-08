Megszakad a szív: így néz ki Kathi Béla emlékhelye – Fotó

Egy ország fogadta döbbenten a hírt augusztus 1-jén: 46 éves korában meghalt Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes.

Kathi Béla váratlanul hunyt el, egy tragikus balesetben

(Fotó: Kisalföld)

A Bors információja szerint a 46 esztendős országos bajnok sportoló elesett a biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak rá élettelen testére, a helyi rendőrség információi szerint a kerékpáron külsérelmi nyom nem volt látható.

Kathi Béla halála az egész országot megrázta, hiszen amellett, hogy egy kiváló sportembert vesztettünk el, a testépítő egy 5 éves kislány apukája volt és 2019-ben vette feleségül szerelmét, Salamon Dia testépítőt.

Kathi Béla felesége megrendítő sorokkal búcsúzott

Salamon Dia férje halála előtt 3 nappal még boldogan ünnepelte a születésnapját, a ciprusi vakációt pedig minden bizonnyal alig várta a család. A csinos testépítő legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy az álomvakáció tragédiába torkollik.

„Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem. Nem találom a szavakat. Még mindig reménykedem, hogy bejössz azon az ajtón és azt mondod megjöttem kis családom. Nem értem, hogy történhetett, még annyi tervünk volt. Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket, a családod, Jázmint, a barátaid és azt akarod, hogy most is erősek legyünk. Nem is lehet másképp, hisz te egy Legenda voltál szerelmem! A személyed miatt Te mindenkinek csak adtál, abból a Földön túli energiádból, örök jókedvedből, mindig minden kritikus helyzetnek a Napos oldalát láttad. Nem fogadtad be a negatív energiákat. Mindenkit csak emeltél, biztattál, a sport szerelmese voltál, te semmit nem érdekből, mindent szerelemből csináltál! Egy nagy, életvidám gyerek voltál! Ahol te megjelentél, túlcsordult az energia, erő! Téged az tett boldoggá, ha mindenkinek minden jó körülötted, mindenkinek meg akartál felelni, túlzottan is. Nekem is mindig a legjobbat akartad, a családunkért mindent megtettél" – írta az Instagramon Salamon Dia.

Így néz ki Kathi Béla emlékhelye

Augusztus 6-án szerdán az elhunyt testépítő egyik budapesti edzőterme, a Scitec Gold Fitness Club a Facebookon osztotta meg, hogy egy úgynevezett emlékhelyet alakítottak ki a terem Kathi Béla tiszteletére, ahol bárki leróhatja a kegyeletét.