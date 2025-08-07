„Remélem, látott engem" - családi tragédia sújtotta két meccs között a teniszklasszist

Javában zajlik a Canadian Open női versenye Montreálban, ahol Clara Tauson okozta eddig a legnagyobb szenzációt. A 22 éves dán teniszezőnő az idei két Grand Slam-győztest, a Wimbledonban nyertes Iga Swiateket, és az Australian Open bajnok, Madison Keyst is legyőzte. A Keys elleni diadalt követően Tauson zokogva adott interjút a pályán, ekkor még senki nem sejtette, mi áll a könnyek hátterében– írja a Magyar Nemzet.
A Swiatek elleni hatalmas siker után, és még a Keys elleni meccse előtt érkezett a tragikus hír: meghalt Tauson nagypapája. A dán teniszező, ahelyett, hogy összeroskadt volna, odaállt a pályára, a szintén nem kis név, Madison Keys ellen, és őt is lemosta a pályáról. Csupán a győzelmet követő interjúban hozta nyilvánosságra, hogy miért tört el nála a mécses.
Két nappal ezelőtt meghalt a nagypapám, miatta akartam megnyerni ezt a meccset. Remélem, látott engem
- mondta Tauson.
Magasan van a mérce a női világranglista 19. helyén álló Clara Tauson számára, hiszen a dán tenisz szurkolók, a következő Caroline Wozniackit, a korábbi világelső dán teniszezőt látják benne. Tauson, egyelőre még távol van honfitársa sikereitől, igaz, idén már sikerült legyőznie a jelenlegi világelső Sabalenkát. Clara Tauson, Naomi Osaka ellen folytathatja álomba illő menetelését Kanadában.
