Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Remélem, látott engem" - családi tragédia sújtotta két meccs között a teniszklasszist

Swiatek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 09:45
gyásztenisz
A családi tragédia sem állíthatta meg a dán teniszcsillagot. Clara Tauson két mérkőzés között tudta meg, hogy elhunyt a családtagja.

Javában zajlik a Canadian Open női versenye Montreálban, ahol Clara Tauson okozta eddig a legnagyobb szenzációt. A 22 éves dán teniszezőnő az idei két Grand Slam-győztest, a Wimbledonban nyertes Iga Swiateket, és az Australian Open bajnok, Madison Keyst is legyőzte. A Keys elleni diadalt követően Tauson zokogva adott interjút a pályán, ekkor még senki nem sejtette, mi áll a könnyek hátterében– írja a Magyar Nemzet.

Elhunyt Clara Tauson nagypapája
Elhunyt Clara Tauson nagypapája Fotó: Rob Newell - CameraSport / GettyImages

A Swiatek elleni hatalmas siker után, és még a Keys elleni meccse előtt érkezett a tragikus hír: meghalt Tauson nagypapája. A dán teniszező, ahelyett, hogy összeroskadt volna, odaállt a pályára, a szintén nem kis név, Madison Keys ellen, és őt is lemosta a pályáról. Csupán a győzelmet követő interjúban hozta nyilvánosságra, hogy miért tört el nála a mécses.

Két nappal ezelőtt meghalt a nagypapám, miatta akartam megnyerni ezt a meccset. Remélem, látott engem

 - mondta Tauson. 

Clara Tauson számára a világelső a mérce

Magasan van a mérce a női világranglista 19. helyén álló Clara Tauson számára, hiszen a dán tenisz szurkolók, a következő Caroline Wozniackit, a korábbi világelső dán teniszezőt látják benne. Tauson, egyelőre még távol van honfitársa sikereitől, igaz, idén már sikerült legyőznie a jelenlegi világelső Sabalenkát. Clara Tauson, Naomi Osaka ellen folytathatja álomba illő menetelését Kanadában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu