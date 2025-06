„Több is lehet köztük" - Mindenki a celebvilág új sztárpárjáról beszél

A már zajló angol nyílt teniszbajnokság alkalmából a szigetországi lapok tele vannak azzal hírrel, hogy a legjobb brit teniszezőnő, a 22 éves brit Emma Raducanu és a világ második legjobb férfi versenyzője, a spanyol Carlos Alcaraz gyengéd kapcsolatot ápolnak egymással. A múlt heti, londoni Queen’s Clubban rendezett tornán Raducanu többször is a lelátóról szurkolt a vele egykorú Alcaraznak. Sőt, a bennfentesek szerint a két sportoló szinte egyszerre érkezett a helyszínre, és a verseny alatt is sokat nevettek, beszélgettek egymással – írja az Origo. Egy forrás szerint: „Emma és Carlos barátsága volt a Queen’s egyik fő témája – mindenki azt találgatta, hogy vajon több is lehet-e köztük, mert annyira jól kijönnek egymással.”

Alcaraz és Raducanu tavaly közösen melegítettek be Fotó: Nathan Stirk

A The Sun bulvárlap arról ír, hogy Alcaraz „állítólag” még Raducanu hoteljében is felbukkant, ami tovább táplálta a pletykákat.

A világranglista 38. helyén álló Emma nem rejtette véka alá, számára nehézséget okoz a tartós szerelem megtalálása, ugyanis a szülei eltiltották még a barátoktól is, amikor felfelé haladt a ranglistán.

- A szüleim ellenezték a barátokat, mert szerintük ezek az ismeretségek zavarták az edzésmunkámat. Amikor fiatalabb voltam, még a barátnőimmel sem lóghattam. Emiatt sokszor nehezteltem rájuk - vallotta be az ifjú hölgy.

Raducanu (sárgában) a helyszínen tekintette meg Alcaraz döntőjét június 21-én Fotó: Luke Walker

Raducanu és Alcaraz négy éve ismerkedtek meg

A két fiatal először 2021-ben, a wimbledoni bajnokságon találkozott egymással.

Emlékszem, Carlos mindig egy nappal előttem játszott. Jó volt látni, amint győz, az számomra pluszmotivációt kölcsönzött. Később a Sztefanosz Cicipasz elleni diadala hozta el számára az igazi áttörést. Nem csak Wimbledonban, de a US Openen is sokszor összefutottunk. Mindannyian nagyra értékeljük azokat az ismeretségeket, melyek fiatalabb korunkból származnak. Amikor egy kicsit ismertebbé, egy kicsit sikeresebbé válsz, azon kapod magad, hogy visszatérsz azokhoz az emberekhez, akiket fiatal korodból ismertél, mert úgy érzed, azok az igazán őszinte kapcsolatok

– nyilatkozta Raducanu a The Sunnak.

Alcaraz korábban ennyit jegyzett meg: magányosnak érzi magát, tudniillik nehéz állandó párkapcsolatot építeni amikor versenyről-versenyre utazik a nagyvilágban.