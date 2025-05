Szoboszlai rossz hírt kapott, ezt mondta róla az edzője

Napok óta téma a nemzetközi sporsajtóban, hogy a Bayern München mellett a Liverpool is kivásárolná a leverkuseni szerződéséből Florian Wirtzet. A nyári átigazolási piac egyik legnagyobb fogása lehet a 22 éves német futballista. A befutónak várhatóan 150 millió euróba (60 milliárd forint) fájó támadó középpályásról már kiderült, hogy nemrég az angol városban járt tárgyalni, most viszont szenzációként tálalták a szigetországi lapok, hogy már házat is nézett magának, a tulajdonosok pedig zöld utat adtak a Vörösök menedzsmentjének a focista megszerzéséhez. Márpedig Wirtz érkezése Szoboszlai Dominik helyzetét is érintheti.

Wirtz (balra) és Szoboszlai: a válogatottban már többször összecsaptak, de nyártól akár liverpooli csapattársak is lehetnek Fotó: sampics

A Bild szerint a Liverpool vezetői mindent beleadtak, hogy meggyőzzék a 29-szeres német válogatott világsztárt. A vételárára rábólintottak, már "csak" Wirtzet kell meggyőzniük. Ennek érdekében megmutatták neki a környéket, és házakat is mutattak neki. Ha sikerül eltéríteniük a Bayerntől – erről tíz napon belül születhet döntés –, akkor Szoboszlai jó eséllyel az idei szezonban betöltött szerepkörénél hátrébb köthet ki a Pool középpályáján, ott, ahol Jürgen Klopp számított rá. A jelenlegi edző, Arne Slot éppen az előző bajnoki meccsen, Brightonban tolta vissza oda a magyar sztárját. A vereség ellenére elégedett is volt vele, nem csak az emlékzetes gólja miatt. Ugyanakkor a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta azt is: ha Szoboszlai újra azon a poszton kötne ki, ott nagy konkurenciaharcra számíthat.

Nagy verseny várhat Szoboszlaira

– Jól játszott, de ebben nem volt semmi újdonság, csak érdekes volt látni a középpálya dinamikáját Harvey (Elliott) mögött Dommal és Ryannel (Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberchhel – a szerző).

Ha abban a pozícióban akar játszani, nagy verseny vár rá, mert Mac Allister csodálója vagyok – de egyébként Domé is

– mondta Arne Slot, mintegy előrevetítve az ideinél nagyobb konkurenciaharcot a Liverpool legjobb középpályásai között.