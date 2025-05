Szoboszlai nagyon rossz hírt kapott; Budapesten videózták le

A Pemier League első magyar bajnokaként érthetően a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos hírek iránt érdeklődtek leginkább az olvasóink a mögöttünk hagyott héten is. Ugyanakkor a válogatott egy másik labdarúgójának, Sallai Rolandnak is sikerült felhívnia magára a figyelmet.

Szoboszlai Dominik elveszítheti egyik legjobb barátját a Liverpool bajnokcsapatából Fotó: Getty Images

Az alábbiakban összefoglaljuk az április 28. és május 4. közötti hét legnépszerűbb cikkeit a Bors sportrovatából.

Szoboszlai nagyon rossz hírt kapott

A bajnoki cím megszerzése dacára, nyáron jelentős erősítésekre készül a Liverpool labdarúgócsapata. A keret tervezett átalakítása érzékeny veszteségekkel is járhat. Angol lapértesülések szerint három futballista szedheti a sátorfáját: lapátra tennék a csatár Darwin Núnez, a védelemből pedig Joe Gomez és Kosztasz Cimikasz.

Különösen utóbbi, a 28 éves, 40-szeres görög válogatott balhátvéd öt év utáni távozása lehet igazán rossz hír Szoboszlainak, hiszen Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold mellett Cimikasz tartozik a legszűkebb baráti körébe a csapatból.

Autócsodával járt Pesten Szoboszlai

Még a Tottenham elleni "bajnokavató" előtt rövid időre hazautazott Szoboszlai Dominik. Húsvéthétfőn videózták le Budapesten, ahogy Mercedes típusú gépkocsijával járta a várost. Már a rendszámról is könnyű volt kiszúrni, az SZD010 árulkodó a monogrammal, valamint a válogatottbeli mezszámával.

Szoboszlai közvetlen volt, még a gyerekekkel is összeállt egy közös fotóra. Aztán a budapesti kiruccanás után sietett is vissza Liverpoolba, ahol az ő két gólpasszának is köszönhetőn nyert a Pool 5-1-re a Tottenham ellen, és ezzel meglett a gárda 20. bajnoki címe Angliában.

Óriási fordulat Sallai ügyében

Hónapok óta bírálták Sallai Rolandot, amiért támadó létére kevés gólt szerez a Galatasarayban. A török sportsajtóban már azt vetítették előre, hogy nyáron visszakézből elpasszolják a tavaly dágán vett magyar focistát. Aztán a posztriválisa eltiltásai miatt két meccsen végre nem jobbhátvédként kellett játszania, és balszélsőként bizonyított is: előbb duplázott, majd újabb gólt lőtt, és a csapata mindkétszer fölényes (5-1-es) idegenbeli diadal aratott a kupában, illetve a bajnokságban.