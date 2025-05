Szoboszlai szezonja rossz véget ér? Itt nézheted meg a tévében

A bajnoki címet már megnyerte, de még nehéz feladatok előtt áll a Liverpool labdarúgócsapata az angol Premier League hajrájában. Egyelőre nagy kérdés, hogy az utolsó meccseken Arne Slot vezetőedző mennyi szerepet szán Szoboszlai Dominiknak – például legközelebb, a második Arsenal ellen. Egy biztos: légiósunk bármilyen fáradt is a szezon végén, egy ilyen szuperrangadót biztosan szomorúan nézne újra a pálya mellől.

Szoboszlai legutóbb nagyon hiányzott Slot csapatából, most is kihagyja a Liverpool edzője? Fotó: Getty Images

Az Anfielden 17:30-kor kezdődő (tv: Spíler 1) nagy meccsre tervezett összeállításából előzetesen csak egyet árult el a holland szakvezető: hogy a nyári távozását nemrég bejelentett Trent Alexander-Arnold helyett a jövő embere, Conor Bradley lesz a jobbhátvéd az Ágyúsok ellen.

Szoboszlai visszakerül a kezdőcsapatba?

Csak remélhetjük, hogy egyik legjobb barátjával ellentében Szoboszlai visszakerül a kispadról a kezdőcsapatba, miután az előző fordulóban egy másik londoni rivális ellen csak bő 20 percre cserélték be. Ha nem is csak ezért, de a Chelsea akkor simán, 3-1-re le is győzte a friss bajnokot. Mindenesetre a meccset követő sajtótájékoztatón a kihagyott alepemberek közül név szerint csak Szoboszlai hiányát kértét számon Sloton, annyira feltűnően hiányzott a játéka főleg a letámadásokból.

"Ez sohasem egy játékosról szól, de kétségtelenül Dom egyik erénye az az intenzitás, amivel letámad. Kitalálhatod a világ összes taktikáját, de mindig a letámadás intenzitása számít igazán. Dominik egyik fő tulajdonsága mindenképpen a letámadás képessége, ezért is játszott annyit idén" – válaszolta akkor Szoboszlai főnöke.

Vajon most újra a fiatal Harvey Elliott kap majd játéklehetőséget a magyar sztár posztján? Vagy Szoboszlai egy kis szusszanás után újra a liverpooli kezdőcsapat tagja lesz, mint két hete, a Tottenham ellen 5-1-re megnyert és bajnoki fiesztával végződött emlékezetes mérkőzésén? Vasárnap délután kiderül.