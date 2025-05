„Ő a Liverpool jövője" - Szoboszlai lábai előtt hever a brit média

Néhány hete még aranycsata lett volna a Liverpool-Arsenal találkozó a Premier League-ben, ám mivel a Vörösök már megnyerték a bajnokságot, így a meccs titulusa „csak" a szuperrangadó lett. Szoboszlai Dominik természetesen az Ágyúsok elleni rangadón is ott volt a kezdőben, és mint annyiszor a szezonban, most is a Liverpool egyik legjobbja. A mérkőzés 20. percében kiosztott egy gólpasszt Luis Diaznak – így már 7 asszisztja van ebben a szezonban –, a 80.-ban pedig egy kiállítást is kiharcolt, tehát nem túlzás azt kijelenteni, hogy az összecsapás egyik főszereplője volt.

Szoboszlai bombaformában játszott az Arsenal ellen Fotó: AFP

Szoboszlai a legjobb osztályzatokat kapta az Ágyúsok ellen nyújtott játékáért

A brit média természetesen ismét a 24 éves magyar középpályásának lábai előtt hever, és ez a meccset követően kapott osztályzatokban tökéletesen látható.

A lapok egyöntetűen kiemelik, hogy Szoboszlai mindkét irányban rengeteget futott, labdabiztos volt, 83%-osan passzolt pontosan, a gólpasszánál pedig szemfüles.

Hozzátették, nem rajta múlott, hogy az Arsenal feltámadott a második félidőben.

BBC: 6,12

Sky Sports: 8

Liverpool Echo: 7

Goal.com: 8

thisisanfield.com: 7

Liverpool.com: 8

Sofascore: 7,1.

Igazi kapocs Szoboszlai a védelem és a támadósor között

Az anfieldindex.com külön cikket is írt a 24 éves középpályásról, amelyben elsősorban azt emelték ki, hogy Szoboszlai a legkövetkezetesebb és legdinamikusabb teljesítményt nyújtotta, megvolt benne a kellő agresszivitás, ahogyan a technikai és a kreatív megoldások is. Igazi kapocs volt a Liverpool védelme és támadósora között. Az elemzés végén megjegyezték, hogy