Szoboszlai és Kerkez nem csak Liverpoolban és a válogatottban lehetnek csapattársak

Rövidesen várhatóan eldől, hogy Kerkez Milos is Liverpoolba szerződik-e (a hírek szerint a Manchester City és a Real Madrid is leigazolná). Ettől függetlenül, a magyar válogatotton kívül máshol is "csapattársak" lehetnek Szoboszlai Dominikkal. Mindkét légiósunkat jelölték ugyanis azoknak a szűk listájára, akik közül a szurkolók megszavazhatják az angol Premier League 2024/25-ös szezonjának álomcsapatát.

Szoboszlai (balra) és Kerkez is bekerült a 60 fős jelöltlistára a PL álomcsapatába Fotó: Offside

A világ legerősebb és leggazdagabb futballbajnokságának hivatalos weboldalán már összeállítható az álomtizenegy a 60 jelölt közül, egészen május 29-én éjfélig. A Burnemouth-ban remekelő Kerkez a szélső védők öt fős, Szoboszlai a Liverpool bajnokcsapatának erőssegeként a középpályások tíz fős listájának tagja (előbbiekből egyet, utóbbiakból kettőt lehet választani).

A regisztrációhoz kötött szavazáson mindenki kap egy képet az általa összeállított álomtizenegyről (benne csapatonként legfeljebb négy játékossal), és nyerhet egy 500 fontos (240 ezer forint) utalványt, amellyel egy általa kiválasztott PL-klub ajándékboltjában vásárolhat.

Szoboszlaiékat a következő kategóriákba sorolták:

Kapusok (10, egyet lehet választani) – Alisson (Liverpool), Ederson (Manchster City), Dean Henderson (Crystal Palace), Mads Hermansen (Leicester), Bernd Leno (Fulham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham).

Jobb oldali szélső védők (5, egyet lehet választani) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ola Aina (Nottingham), Daniel Munoz (Crystal Palace), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Djed Spence (Tottenham).

Belső védők (10, kettőt lehet választani) – Virgil van Dijk (Liverpool), Ibrahima Konate (Liverpool), Gabriel (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Murillo (Nottingham), Dan Burn (Newcastle), Nikola Milenkovics (Nottingham), Dean Huijsen (Bournemouth), Marc Guehi (Crystal Palace), James Tarkowski (Everton).

Bal oldali szélső védők (5, egyet lehet választani) – Marc Cucurella (Chelsea), Josko Gvardiol (Manchester City), Kerkez Milos (Bournemouth), Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton), Antonee Robinson (Fulham).