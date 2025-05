Váratlan bejelentés, Szoboszlai Dominik korábban tűnik fel Budapesten

2025. május 31-én a budapesti döntővel zárul a Red Bull Four 2 Score magyarországi szakasza, ahol a rendhagyó focibajnokság selejtezőinek legjobbjai Szoboszlai Dominik előtt bizonyíthatnak. A tét nem kicsi, hiszen a győztes csapat képviselheti majd hazánkat a világdöntőn Salzburgban. Szoboszlai Dominik a válogatottal június 6-án a Puskás Arénában Svédország ellen játszik, előtte azonban ezen az eseményen is ott lesz.

Szoboszlai Dominik a Red Bull nagykövete Fotó: Adam Bertalan

A Magyarországon még sosem látott Red Bull Four 2 Score során a négyfős csapatoknak egy sajátos, rendkívül pörgős szabályrendszerben kell gólokat szerezniük, a megszokott 90 perc helyett mindössze tízperces mérkőzéseken mérik össze az erejüket. A pályán kétszer négy fő mérkőzik meg, a meccsek alatt pedig nincs kapus, így kell a hálóba találni a labdával. A versenyben egy különleges módszerrel számítják a pontokat: az első és utolsó 60 másodpercben ugyanis kétszer annyira érdemes kihasználni a helyzeteket, mert a gólok duplán számítanak.

Az ingyenesen látogatható döntő eseménynek május 31-én, szombaton a Bálna ad otthont, ahol az érdeklődők egy egész napon át számíthatnak az izgalmas mérkőzésekre. A 9 órás kapunyitás után az első meccs 11 órakor kezdődik, 17 órakor egy gálameccs keretében az Újságíró Válogatottal csap össze a hírességek csapata, a döntőt pedig 19 órakor rendezik.

A szervezők emellett számos meglepetéssel készülnek, érkezik többek között Lil Frakk a Red Bull Four 2 Score hivatalos dalának premierjével, fellép a Cypher Town tánccsapata és lesz freestyle foci bemutató is. Sőt, a résztvevők együtt szurkolhatnak Szoboszlai Dominikkel is, aki az esemény hivatalos nagyköveteként lesz jelen a rendhagyó sporteseményen.

Aki már a döntő előtt megtapasztalná a Red Bull Four 2 Score élményt, azt 2025. május 24-én, a BME-n tartott budapesti selejtezőn is szívesen látják a döntőbe jutásért küzdő csapatok és a szervezők.

További információk a Red Bull Four 2 Score bajnokságáról az alábbi linken elérhetők.